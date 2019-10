Sicilia | sindacati | nasce federazione Silp Cgil-Uil Polizia

Sicilia : impugnata norma su appalti - sindacati 'rischio paralisi - governo regionale ci convochi' : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - "La decisione del governo regionale di modificare i criteri di aggiudicazione degli appalti in Sicilia, rispetto alla normativa nazionale, rischia di paralizzare il settore, con conseguenze negative per l'economia, lo sviluppo produttivo e il lavoro". Così, in una nota