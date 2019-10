Severn Cullis-Suzuki | che fine ha fatto la Greta del 1992?

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) All’Earth Summit di Rio de Janeiro del, la 12enneha esortato il mondo a salvare il pianeta. Ora, 27 anni dopo, la canadese è una fervente sostenitrice diThunberg, una “potente” forza che sta chiedendo ai leader del mondo di rendere conto delle loro azioni. “Sono solo una bambina e non ho tutte le soluzioni, ma voglio che vi rendiate conto che non le avete neanche voi!”, ha dettoai capi di stato a Rio, aggiungendo: “Se non sapete come sistemare tutto questo, per favore, smettete di distruggerlo!”. 27 anni dopo, le sue parole sembrano quelle di, la 16enne attivista svedese che alle Nazioni Unite ha accusato i leader mondiali di averle “rubato i sogni e l’infanzia” con le loro “parole vuote” sul clima in nome delle “favole di un’eterna crescita economica”. Clima, il Prof. Francesco Battaglia ai microfoni di MeteoWeb: “Previsioni ...

giacomoven : RT @globalistIT: -