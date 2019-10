Serie C | il Bisceglie cambia | via Vanoli | il nuovo allenatore è Pochesci

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) E’ Sandroildel. Romano, classe 1963, l’ex tecnico di Fondi, Ternana e Casertana ha trovato l’accordo con la società nerazzurra nella tarda serata di martedì e ieri ha diretto la doppia seduta presso l’impianto della Legione Allievi della GdF di Palese, alle porte di Bari.subentra a Rudy, esonerato dal patron Canonico dopo la sconfitta di misura rimediata domenica scorsa sul campo della Sicula Leonzio. Iloccupa attualmente il 13° posto con 8 punti in 7 gare (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Iltecnico si avvarrà della collaborazione di Emilio Coraggio (suo vice) e del preparatore atletico Matteo Basile. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloC, il: ...

