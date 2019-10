Scuola | Zaia a ministro | ‘Stato non riconosce valore paritarie’ 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) (AdnKronos) – ‘Alche ha giurato sulla nostra Costituzione ‘ prosegue il presidente del Veneto – ricordo che l’articolo 33 afferma non solo la libertà di insegnamento e il diritto di istituire scuole e istituti di educazione non statali, ma stabilisce anche che i loro alunni devono avere un trattamento scolastico equipollente alle scuole statali. Invece, a causa di quell’inciso ‘senza oneri per lo stato’, maldestramente interpretato rispetto a quanto affermato dai nostri Padri costituenti (basta leggersi le dichiarazioni di Costantino Mortati per capire quello che intendevano), lo Stato penalizza la funzione pubblica delle scuole paritarie e punisce le famiglie, costringendole a pagare due volte il costo dell’istruzione, prima con le tasse e poi con la retta scolastica”.‘Un governo che voglia davvero ...

