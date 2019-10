SCUOLA Fioramonti e il bonus merito | quello che il ministro non ha capito

Crocifisso a SCUOLA - Fioramonti : 'Meglio cartina'/ Salvini : 'Sono tutti impazziti' : Per il nuovo ministro dell'istruzione Fioramonti al posto dei crocefissi nelle aule scolastiche ci vorrebbero cartine geografiche: Lega e FdI all'attacco.

SCUOLA : Fratoianni - ‘Fioramonti ricorda semplicemente Costituzione’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “A me pare che il ministro Fioramonti abbia semplicemente ricordato i fondamenti della nostra Costituzione. Ha detto una cosa di buon senso che io condivido interamente.” Lo afferma Nicola Fratoianni, di Sinistra Iìitaliana-Leu parlando con i cronisti a Montecitorio. “Vedo che c’è una gran cagnara -prosegue- sopratutto da parte della destra. E vedo anche un po’ di imbarazzo ...

Crocifisso nelle scuole : Fioramonti “sono per SCUOLA laica” : Crocifisso nelle scuole: Fioramonti “sono per scuola laica” Il Crocifisso nelle scuole è stato spesso un tema molto dibattuto nel nostro Paese. È più rispettoso, per le tradizioni religiose del Paese, tenerlo oppure rimuoverlo in segno di rispetto di chi cattolico non lo è e all’insegna della laicità di un Paese che si è sempre dichiarato tale? Questo interrogativo ha spesso alimentato un polemico dibattito, soprattutto tra forze politiche ...

SCUOLA : Lupi - ‘Fioramonti studi sentenze Cedu e Consiglio Stato’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Lorenzo Fioramonti, ministro dell’Istruzione in cerca di visibilità, continua a esternare. Buon ultimo ha rispolverato un vecchio slogan che tradisce tutta la sua ignoranza in merito: la Scuola è laica, via il crocefisso dal muro. Ignora, il ministro, il pronunciamento della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) del 18 marzo 2011 di cui gli riporto un breve ...

Crocefisso a SCUOLA - Fioramonti dice 'no' : insorgono la Chiesa e le opposizioni : "Ritengo che le scuole debbano essere laiche e permettere a tutte le culture di esprimersi": con queste parole il Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti ha riacceso una polemica che ormai da anni imperversa nel nostro Paese. Stiamo parlando della questione che riguarda l'esposizione del Crocefisso a scuola, in particolare proprio nelle aule. Il politico è intervenuto ieri nella trasmissione "Un giorno da pecora" dicendo che nelle classi ...

Crocifisso in classe - il ministro Fioramonti contrario : “La SCUOLA deve essere laica e permettere a tutte le culture di esprimersi” : Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti è contrario al Crocifisso in classe. “E’ una questione divisiva, che può attendere”, ha detto a Rai Radio 1. “Io credo in una scuola laica, ritengo che le scuole debbano essere laiche e permettere a tutte le culture di esprimersi non esporre un simbolo in particolare, ed eviterei l’accozzaglia, diventa altrimenti un mercato. La foto di Mattarella nelle aule? No, neanche ...

SCUOLA : Salvini - ‘Fioramonti ministro da centro sociale’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, “mi sembra un ministro più da centro sociale che da ricerca universitaria”. Lo ha affermato Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook. L'articolo Scuola: Salvini, ‘Fioramonti ministro da centro sociale’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Crocifisso in aula - Fioramonti : «Sono per SCUOLA laica». E divampa la polemica : Si riaccende una querelle “storica”, quella tra chi è favorevole e chi contrario al Crocifisso nelle aule delle scuole italiane. Una controversia mai sopita tra cattolici e laici che partì quasi un ventennio fa con una crociata da parte di Adel Smith, presidente dell'Unione musulmani d'Italia e del giudice Luigi Tosti, promotori di una battaglia anti-Crocifisso

Crocifisso a SCUOLA - la Chiesa contro Fioramonti : "Toglierlo sarebbe un favore alla Lega" : Le dichiarazioni del neotitolare dell'Istruzione ("Nelle classi meglio una cartina del mondo. Io toglierei anche le foto di Mattarella") riaccendono la polemica sui simboli religiosi. Insorge il centrodestra. Gelmini: "Non è un elemento di arredo ma testimonianza delle nostre...

Crocifisso a SCUOLA - Salvini : “Fioramonti vuole toglierlo - ma è un ministro o un comico?” : Il ministro dell'Istruzione Fioramonti rilancia l'idea di una scuola laica, che non preveda l'esposizione in aula dei simboli religiosi. L'opposizione insorge. Salvini: "Prima l'idea di tassare merendine e bibite, e adesso l'idea di togliere i crocifissi dalle aule: ma questo è un ministro o un comico?".Continua a leggere

SCUOLA : Salvini - ‘ma Fioramonti è un ministro o un comico?’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Prima l’idea di tassare merendine e bibite, adesso l’idea di togliere i crocifissi dalle aule: ma questo è un ministro o un comico???”. Lo scrive Matteo Salvini in un tweet, postando la foto del responsabile dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti.L'articolo Scuola: Salvini, ‘ma Fioramonti è un ministro o un comico?’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

SCUOLA/ Fioramonti - M5s - sta con Greta e lascia soli studenti e scuole : La legittimazione delle assenze da SCUOLA per gli scioperi dedicati al clima espone il grillino Fioramonti ad una serie di gravi contraddizioni

SCUOLA - Fioramonti annuncia 67 milioni per sicurezza edifici : “Emergenza esiste - ora task force con enti locali per velocizzare appalti” : L’emergenza sulla sicurezza delle scuole raccontata dal report di Cittadinanzattiva “esiste” ed è “sotto gli occhi di tutti”. Per questo il Miur sta organizzando una task force per accompagnare gli enti locali nella spesa dei fondi assegnati: “Una norma da inserire nel decreto sulla Scuola che consenta di sostituirli in caso di forti ritardi in appalti per lavori e ricostruzioni negli edifici scolastici”. Il ...