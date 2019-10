Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Venezia, 2 ott. (AdnKronos) – “L’ossessione dellaper i musulmani ha qualcosa di patologico. La risoluzione presentata dalla colRizzotto per mettere al bando la macellazioneha poco a che vedere con le sofferenze degli animali e molto con la propaganda e la necessità di attaccare un bersaglio facile. Altrimenti, non si spiega come mai non venga chiesto lo stesso divieto per il rito kosher previsto dalla religione ebraica. La mia è una domanda, non una provocazione, visto che le modalità di uccisione degli animali sono simili, se non identiche”. Lo afferma il consigliere regionale del Partito Democratico del, Grazianoche aggiunge ‘e per restare alle ‘nostre tradizioni’, avete presente come vengono ammazzati gli agnelli per Pasqua? Quel provvedimento, semplicemente, è un concentrato di ...

TV7Benevento : Scuola: Azzalin (Pd Veneto), 'macellazione halal, Lega ossessionata dai musulmani'... -