Scandalo patenti rubate | coinvolto un attaccante di Serie A | l’intercettazione NOME e

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Nuovoche vedeun calciatore attualmente inA, si tratta di undel Torino con un passato anche con la maglia della Juventus. L’edizione odierna de ‘Il Mattino’ fa luce sulloe truccate in Campania, viene fatto ilanche di Simone Zaza. “Tengo un giocatore di pallone della Juve… quello che ha segnato ieri sera… ha detto che mi dà settemila euro… fammelo fare»… «Di dov’ è?. «È… è Zaza… quello che ha segnato ieri sera”. E’ questo il contenuto di un’intercettazione che risale al giorno successivo della partita Juventus-Napoli del 2005, 1-0 il risultato finale con la rete proprio di Zaza. Secondo quando emerso indi Zaza sarebbe emerso solo per pubblicità, ildel calciatore non risulta infatti tra quello degli indagati. LEGGI ANCHE –> Le notizie del giorno – ...

