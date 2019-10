Scandalo milionario in Vaticano | sospesi cinque dipendenti per operazioni finanziarie

Nuovo Scandalo milionario in Vaticano : indagato un monsignore e il capo dell'Antiriciclaggio : Perché ieri sono state effettuate acquisizioni di "documenti" ed "apparati elettronici" in Vaticano? Non è solo una curiosità. Il quesito è valido da quando la Sala Stampa della Santa Sede ha dato notizia di queste "acquisizioni", cioè sequestri, ossia proprio nel pomeriggio del primo ottobre ma, ma, nel corso della giornata di oggi, stanno emergendo altri particolari, che possono rivelarsi utili a chiarire il quadro nel suo insieme. Il Vaticano ...