Scandalo equitazione | Io | palpeggiata per quattro anni Così ho sfidato l' omertà

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Aurora Vigne Parla una delle ragazze coinvolte nello scandolo di abusi nell'. "Durante il percorso di denuncia le persone non mi credevano. Ho vergogna per loro" Federica, nome di fantasia, ha subito abusi da parte del suo istruttore diper. Quando l'incubo è cominciato, Federica aveva solo 14. Si sa, per un ragazzina di quella età non è facile denunicare. Ec'è voluto del tempo. Poi, un giorno, dopo anno di abusi, palpeggiamenti e baci forzati, Federica ha deciso di scrivere alla chat del Telefono Azzurro. Era da tempo che cercava di sottrarsi all'arroganza dell'uomo. Ma lui non ascoltava. Dopo aver visto in pericolo anche le compagne di nove, Federica è esplosa di rabbia e ha denunciato. "Allungava le mani anche sulle piccole", ha raccontato durante un'intervista alla Stampa. I problemi, però, non sono finiti con la denuncia. Sì, ...

dancotto : #metoo nell’equitazione #cavallorosa nuovo scandalo Caserta, 7 abusi su minorenni in maneggio. Arrestato titolare -