Sassuolo | morto il presidente Giorgio Squinzi | lutto nel mondo dell' imprenditoria italiana

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)nell'e in particolare nel calcio: è infattiquesto mercoledì 2 ottobre il proprietario del, aveva 76 anni ed era da tempo malato. Era proprietario dalla Mapei, azienda di produzione adesivi, sigillanti e prodotti chimici per l'edilizia. Exdi Confindustria per 4 anni, era molto appassionato del ciclismo: suo padre Rodolfo era stato qualche anno professionista nello sport in bicicletta, una passione dimostrata anche dal fatto che la Mapei è stata sponsor per dieci annia squadra di ciclismo Quick Step, vincendo importanti competizioni ciclistiche internazionali....

