Sanità | da Regione Veneto altri 8 | 9 mln per investimenti

Sanità : Ordine Medici Padova - su carenza medici positivo tavolo con Regione Veneto : Padova, 9 set. (AdnKronos) – L’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatria della Provincia di Padova, “esprime vivo compiacimento per l’odierno incontro avvenuto tra la Regione Veneto, le Scuole di medicina delle Università degli Studi di Padova e Verona e gli Ordini dei medici del Veneto, incontro che si è rivelato molto collaborativo e fruttuoso per la dichiarata volontà condivisa di trovare una soluzione, ...

Sanità : Veneto - carenza medici - accordo Regione - Università- Ordini (2) : (AdnKronos) - “Lavoriamo su due fronti – ha detto la Lanzarin – uno nell’immediato e uno di prospettiva programmatoria. Mentre definiamo con le Università e i medici tutti i contenuti dell’operazione, la Regione proseguirà con l’applicazione delle decisioni in materia di assunzione di medici laureat

Sanità : Veneto - carenza medici - accordo Regione - Università- Ordini (3) : (AdnKronos) - Già sul tavolo anche i primi numeri sulle necessità della Regione e sulle potenzialità delle Suole di specialità universitarie. Per la Regione si conferma un fabbisogno generale di oltre 1.300 medici, calcolato all’anno scorso, ma tendenzialmente in aumento anche per le previsioni dell

Sanità : Veneto - carenza medici - accordo Regione - Università- Ordini : Venezia, 9 set. (AdnKronos) - Tra la Regione Veneto, le Scuole di medicina delle Università di Padova e Verona e gli Ordini dei medici c’è comunità d’intenti per definire, in tempi molto brevi, un accordo con modalità e numeri precisi per l’inserimento negli ospedali dove c’è carenza di specialisti

Marsilio - rilancio per Sanità Abruzzo Presidente Regione annuncia novità sulle nomine ASL : Pescara - Il Presidente della Regione Marsilio ha assicurato che nelle prossime ore verrà chiuso il cerchio sulle nomine riguardanti la Sanità. "Abbiamo già individuato i nuovi dirigenti di due ASL e per altre due stiamo attendendo per Teramo che il dottor Fagnano prenda servizio come direttore del Dipartimento e faremo quindi il bando. Fagnano a dire il vero non ha ancora preso servizio proprio per assicurare la ...

Strutture socio-sanitarie - da Regione 39 milioni per spese : Roma – Con due delibere di giunta, la Regione Lazio ha destinato quasi 39 milioni di euro per i ricoveri in Rsa, centri di riabilitazione e Strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative. Nello specifico con un primo provvedimento, approvato la scorsa settimana, sono stati destinati 33.039.178 euro nell’ambito della programmazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale e sociosanitario; con il ...