Sanders in ospedale per problemi al cuore | stop alla campagna presidenziale

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Bernieè stato ricoverato per un'occlusione a un'arteria e la suaè stata sospesa. Al senatore sono stati inseriti con successo due stent. Lo ha annunciato la stessadell'aspirante candidato democraticopresidenza

repubblica : Bernie Sanders, il candidato democratico Usa è ricoverato in ospedale [news aggiornata alle 17:11] - repubblica : Usa 2020, il senatore Bernie Sanders ricoverato in ospedale [news aggiornata alle 17:14] - misspassinella1 : RT @marina_catucci: Sanders è stato ricoverato in ospedale per il blocco di un'arteria ed ha annullato gli eventi dei prossimi giorni htt… -