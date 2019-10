Samsung in prima fila contro il cancro al seno grazie a questa serie di temi

Galaxy Fold - Samsung mette le mani avanti : 150$ la prima sostituzione del display : Manca poco al ri-lancio del Galaxy Fold, il primo dispositivo pieghevole dell’azienda sudcoreana che mette subito le mani avanti e offre la prima sostituzione dello schermo per soli 150 dollari, riporta The Verge. Il device da 1980€ è stato ritirato dal mercato durante la prevendita a causa dei notevoli difetti (Continua a leggere)L'articolo Galaxy Fold, Samsung mette le mani avanti: 150$ la prima sostituzione del display è stato ...

Samsung Galaxy Watch Active 2 arriva finalmente in Italia a partire da 299 euro : la nostra anteprima : Samsung Galaxy Watch Active 2 arriva finalmente in Italia dopo qualche settimana dalla presentazione: ecco il prezzo di vendita dello smartWatch per il nostro Paese e le versioni disponibili.

Subito al via i test per Android 10 sul Samsung Galaxy S10 negli USA : prima svolta il 4 settembre : Potrebbe arrivare prima del previsto la svolta riguardante Android 10 per tutti coloro che in questi mesi hanno acquistato un modello appartenente alla famiglia dei Samsung Galaxy S10. Dopo aver analizzato per voi alcune promozioni che potrebbero fare la differenza per gli utenti propensi a portarselo a casa, come avrete percepito dal pezzo dello scorso weekend, oggi 5 settembre è giunto il momento di guardare avanti dal punto di vista dello ...

Samsung Note 10 caricare batteria smartphone per la prima volta : Problemi di ricarica batteria smartphone sono sempre all'ordine del giorno e spesso gli utenti fanno errori grossolani che possono danneggiare la batteria dello smartphone in modo permanente.

Almeno 3 motivi per immaginare Android 10 sul Samsung Galaxy S10 prima del previsto il 29 agosto : Arrivano alcune indicazioni incoraggianti per i tanti utenti che anche qui in Italia sperano di ricevere l'aggiornamento con Android 10 sul proprio Samsung Galaxy S10 prima di quanto ci si potesse aspettare. Dopo aver portato alla vostra attenzione un video trapelato in Rete nei giorni scorsi, come avrete notato dal nostro articolo, oggi 29 agosto diventa importante fare uno step in più ed analizzare alcuni indizi che inducono i possessori del ...

La fotocamera di Samsung Galaxy S11 avrà qualcosa mai vista prima - parola di leaker : Dal solito leaker Ice Universe su Twitter arriva una nuova anticipazione che stuzzicherà la curiosità degli utenti che attendono con impazienza il Samsung Galaxy S11

Samsung potrebbe lanciare uno smartphone con batteria al grafene prima di quanto pensiate : Samsung sarebbe seriamente al lavoro sulle batterie al grafene, che dovrebbero garantire velocità di ricarica di gran lunga più rapide: ecco quando potrebbe arrivare il primo smartphone con la nuova batteria.