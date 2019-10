Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Da anni osservano e denunciano una progressiva erosione dei diritti dei cittadini affermati dall’articolo 32 della Costituzione che evidenzia come “la Repubblica italiana tutela lacome fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantiscegratuite agli indigenti”. La situazione è diventata “intollerabile” e “molto grave”. Il 18 settembre Cittadinanzattiva e la Federazione Nazionale degli Ordini deiChirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) hanno siglato un documento congiunto intitolato “Insieme per il diritto alla”. Perché si è arrivati a tale accordo inedito? “Vediamo sempre più messi in discussione due fondamentali aspetti come l’universalità e l’uguale ai servizi. Sia chiaro, non è certo una novità assoluta, visto che denunziamo questo trend da tempo. Ma crediamo che oggi davvero si sia arrivati ad un punto in cui è ...

Cascavel47 : Salute, l’appello di associazioni e medici: “Negato accesso alle cure a un malato su tre, subito risorse per garant… - Aramone16 : L'appello di Simone Arrabito per un nuovo rene - Aramone16 : L'appello di Simone Arrabito per un nuovo rene -