Sabrina Paravicini e il cancro | «Grazie a tutti | ora sto meglio» Poi si commuove per

Sabrina Paravicini torna a sorridere : I capelli stanno ricrescendo : L’attrice Sabrina Paravicini continua a raccontare sui social il periodo di ripresa dopo l’operazione al seno a causa di un tumore e, in uno degli ultimi post su Instagram, ha mostrato tutta la sua felicità per la ricrescita di capelli e sopracciglia. Nota per essere stata una delle protagoniste principali di Un medico in famiglia, la Paravicini aveva deciso di rendere pubblica la sua battaglia contro il cancro rivelando, attraverso post e video ...

Sabrina Paravicini : Ho guardato la ferita al seno - imparerò a volerle bene : L’attrice Sabrina Paravicini, operata al seno per l’asportazione di un tumore, continua a raccontare la sua riabilitazione via social e, dopo vari tentennamenti, ha spiegato di essere finalmente riuscita a guardare quella ferita. Mostrando la fascia che copre il seno reciso, l’attrice di Un medico in famiglia ha raccontato le sue sensazioni dopo aver finalmente superato la paura dello specchio. “Ieri sera mi sono guardata allo specchio – ha ...

Sabrina Paravicini e il cancro - il post drammatico : «Quando pensi che non ce la fai - puoi farcela» : Sabrina Paravicini, continua la sua battaglia contro il cancro: sul suo profilo Instagram l’attrice, che interpretò l’infermiera Jessica ne Un medico in famiglia, ha raccontato questa mattina le sue sensazioni, dopo l’operazione dello scorso 5 settembre. Il suo tumore al seno, ha raccontato lei stessa, è scomparso, ma ha voluto comunque sottoporsi a intervento per evitare recidive. «Sveglia da questa mattina alle 6. Sveglia per i dolori e i ...

Sabrina Paravicini 6 mesi di chemioterapia - il doloroso racconto : “Passerà tutto” : Sabrina Paravicini, il tumore è scomparso ma continua la battaglia: il nuovo messaggio dopo l’operazione Continua la battaglia di Sabrina Paravicini. L’indimenticabile interprete dell’infermiera Jessica nella storica serie Un medico in famiglia, ha scoperto di avere un cancro al seno. Da quel momento ha iniziato a raccontare il suo percorso su Instagram, aggiornando quotidianamente fan […] L'articolo Sabrina Paravicini 6 ...

Sabrina Paravicini e il tumore - torna a casa dopo l’operazione : il post dell’attrice commuove i fan : Sabrina Paravicini continua a lottare con tutta se stessa contro il tumore al seno che l’ha colpita. L’attrice, operata al seno lo scorso 5 settembre, ieri è stata dimessa ed ha avuto l’opportunità di tornare a casa. Una volta uscita dall’ospedale, Sabrina Paravicini ha scritto un lungo post che ha commosso non poco i follower su Instagram. «Sono a casa. Mi porto in giro in una borsa di stoffa due tubi di drenaggio che a ...

Il coraggio di Sabrina Paravicini - il toccante racconto dopo l’intervento : Sabrina Paravicini, l’attrice che interpretava Jessica in Un Medico in Famiglia, sta affrontando la battaglia contro il cancro al seno e ha deciso di rendere partecipi i suoi fan per aiutare chi, come lei, sta vivendo la stessa guerra. Una battaglia dura, che Sabrina Paravicini non ha mai nascosto. Un cancro che l’ha costretta a cicli di chemioterapia e ad un’operazione per la rimozione totale del seno. Momenti particolarmente difficili da ...

