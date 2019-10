Sabaudia | aria irrespirabile nelle scuole per un insetticida

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Lavinia Greci A circa una settimana dall'inizio delle lezioni era stata programmata una disinfestazione all'interno di alcune aule. Ma i prodotti utilizzati hanno sprigionato un batterio Per circa 1.200 alunni la prima campanella dell'anno scolastico, a, in provincia di Latina, è suonata soltanto questa mattina. Il motivo del ritardo? Ufficialmente la necessità di una disinfestazione. O meglio, perdopo una disinfestazione. Secondo quanto riportato da Avvenire, gli studenti due istituti della città, il Cencelli e il Giulio Cesare (che raccolgono ledell'infanzia, prim, media e in un caso anche una scuola superiore) non sono potuti entrare nello loro classi, ma sono stati smistati in due caserme, il Comando dell'Artiglieria Controaerei e il centro sportivo della guardia di Finanza. Non è ancora stata chiarita la durata di questa misura ...

