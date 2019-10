Sabato 12 ottobre “Zoo on the Moon” in concerto al Vitala Festival | Teatro San Gensio

Euro 2020 - qualificazioni : Italia-Grecia in tv su Rai 1 Sabato 12 ottobre : L’Italia sarà chiamata ad affrontare la 7ª giornata del Gruppo J di qualificazione a Euro 2020 tra pochi giorni. L’appuntamento con la partita degli Azzurri sarà fissato per sabato 12 ottobre 2019 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Grecia. La vendita dei biglietti sta procedendo bene e sono già stati venduti 32 mila tagliandi per assistere a questo match della nazionale italiana, che verrà giocato nell’impianto dove si inaugureranno proprio ...

Mica Pizza e Fichi su La7 con Tinto da Sabato 19 ottobre 2019 : Novità in arrivo nel palinsesto di La7. sabato 19 ottobre, infatti, debutta Mica Pizza e Fichi, nuovo format dedicato a uno dei simboli dell’identità culturale italiana e tra i cibi più noti, amati e celebrati nel mondo: la Pizza. Alla conduzione Tinto (già visto su Rai2 con Frigo), messa in onda settimanale alle ore 12.20.Realizzato presso l’Osteria di Birra del Borgo di Roma, il programma prevede che in ogni puntata un personaggio famoso ...