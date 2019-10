Russiagate | “il professore scomparso che informò i consiglieri di Trump delle mail

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Joseph Mifsud, l’accademico maltese che promise a George Papadopoulos, allora consigliere del candidato presidenziale Donald, di poter fornire materiale russo compromettente contro Hillary Clinton, ha chiesto la protezione della polizia italiana dopo esserenel 2017 dalla Link University, dove lavorava. La rivelazione, pubblicata dal Daily Beast, confermerebbe le indiscrezioni riguardo ai viaggi del ministro della Giustizia americano, William Barr, in Italia per incontrare i vertici dei servizi segreti del nostro Paese. Secondo il Corriere, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, diede l’ok ai contatti tra il membro dell’amministrazione Usa e l’intelligence nazionale. Il portale americano scrive anche che i servizi italiani avevano messo nel mirino ilanni prima che scoppiasse lo scandaloe Mifsud si proponesse come ...

riotta : Dove è finito il misterioso professore Mifsud dell'Università Link Campus, uomo chiave #Russiagate sparito dal 201… - ilfoglio_it : ??ESCLUSIVO. Ecco l'ultima foto di Mifsud, il professore al centro dei guai di Trump - fattoquotidiano : Russiagate: “Almeno due incontri tra il ministro americano Barr e i vertici dei servizi segreti. Li ha autorizzati… -