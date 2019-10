Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) La Nazionale Italiana è pronta per lail, nella terza giornata del Gruppo B allaWorld Cup. Il match si giocherà venerdì 4 ottobre alle 11.45 ora italiana (diretta tv su Rai 2) all’Ecopa Stadium di Shizuoka (Giappone). Gli azzurri, dopo le due vittorie con Namibia e Canada, dovranno dare il massimo per superare gli Springboks, un avversario ostico. Il CT Conor O’Shea ha ufficializzato laper questa gara. Con la maglia numero 15 conferma per Matteo Minozzi, così come per Tommaso Benvenuti e Michele Campagnaro sulle ali. Cambia invece la coppia di centri con Jayden Hayward che sarà affiancato da Luca Morisi, che torna quindi titolare dopo l’esordiola Namibia. Coppia differente anche in mediana con Tito Tebaldi insieme a Tommaso Allan. Torna Sergio Parisse, che diventerà l’azzurro con più presenze ai, 15 caps. Completano la ...

RaiSport : Vittoria netta dell'Italia di Rugby! ???? ?? Gli azzurri battono il Canada 48-7 nel secondo match della Rugby World Cu… - OA_Sport : Rugby, Mondiali 2019: la formazione dell’Italia per la sfida contro il Sudafrica. Diverse conferme nel XV azzurro,… - zazoomblog : Nuova Zelanda-Canada oggi Mondiali rugby: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming - #Nuova #Zelanda-Canad… -