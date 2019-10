Rugby | Mondiali 2019 | Italia-Sudafrica | le chiavi tattiche per inseguire il miracolo

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il dado è tratto. Rassie Erasmus e Conor O’Shea hanno annunciato le formazioni che venerdì mattina alle 11.45 si affronteranno a Shuzuoka in quella che è la sfida decisiva per il passaggio di turno ai quarti di finale dellaWorld Cup in Giappone. Favoriti d’obbligo gli Springboks, sulla carta nettamente superiori agli azzurri, che dopo il ko con la Nuova Zelanda devono vincere per evitare una clamorosa eliminazione. L’insegue un vero e propriosportivo e vediamo, formazioni alla mano, cosa potrebbe accadere. La prima chiave tattica parte dalle fasi statiche, cioè mischia chiusa e touche, e qui si affrontano due pacchetti di mischia esperti e di peso. Rispetto alle ultime uscite, sia nelle amichevoli estive sia nei primi due turni del torneo, l’dovrà alzare nettamente le percentuali in rimessa laterale per non regalare facili palloni ...

