Rugby | Mondiali 2019 | Georgia-Fiji Programma | orari e tv

Rugby - Mondiali 2019 : Irlanda-Russia. Programma - orari e tv : Prosegue senza quasi mai fermarsi il Programma della prima fase dei Mondiali 2019 di Rugby. In quel del Misaki Stadium di Kobe si giocherà infatti giovedì 3 ottobre – alle ore 12.15 (italiane) – la sfida fra Irlanda e Russia, valida per la terza giornata del Girone A. Da una parte vi saranno Sexton e compagni, desiderosi di tornare a ruggire dopo il ko patito a sorpresa per mano dei padroni di casa del Giappone, dall’altra ...

Rugby - Mondiali 2019 : il calendario di giovedì 3 ottobre. Programma - orari - tv e streaming : Dopo le due partite di oggi, prosegue domani, giovedì 3 ottobre, la Coppa del Mondo di Rugby. Saranno in Programma due sfide, la prima, valida per la Pool D, alle ore 07.15 italiane, sarà Georgia-Fiji, mentre la seconda, valida per la Pool A, alle ore 12.15 italiane, sarà Irlanda-Russia. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su Raidue ...

Rugby - Mondiali 2019 : Nuova Zelanda-Canada 63-0 - gli All Blacks la chiudono in un tempo : Doveva essere una formalità e gli All Blacks la chiudono in 17 minuti, tempo di segnare tre mete. Poi prima del riposo arriva la realizzazione che vale il bonus e la sfida con il Canada si chiude virtualmente qui. Insomma, per la Nuova Zelanda poco più di un allenamento con gli occhi già puntati ai quarti di finale. E i fratelli Barrett scrivono la storia. Subito sul piede avanzante la Nuova Zelanda che recupera il calcio d’avvio e si ...

LIVE Nuova Zelanda-Canada 49-0 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : All Blacks mostruosi nella ripresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50′ Richie Mo’unga perfetto oggi al piede: 49-0. 49′ Shannon Frizell in solitaria timbra l’ennesima marcatura All Blacks! 48′ META! La terza nel giro di pochissimi minuti. 46′ Tutto facile per Scott Barrett, che schiaccia in mezzo ai pali dopo l’ennesima azione perfetta. 42-0. 45′ ANCORA META! Devastante l’inizio di ripresa degli All ...

LIVE Nuova Zelanda-Canada 21-0 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : All Blacks devastanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17′ Mo’unga non sbaglia, 21-0. 16′ Arriva ora la meta! Neozelandesi che vanno sempre oltre il primo uomo, il buco giusto lo trova Sonny Bill Williams. 14′ TJ Perenara vicinissimo alla terza meta per la Nuova Zelanda, arriva corto per pochi centimetri. 11′ All Blacks che gestiscono, Canada che prova a reagire con orgoglio. 9′ Spettacolare il calcio a cambiar lato ...

LIVE Francia-Stati Uniti 33-9 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : i Blues si liberano degli americani con qualche patema : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 80′ Sulla trasformazione di Lopez si chiude la partita. Francia batte Stati Uniti 33-9. 79′ META DELLA FRANCIA! Poirot regala un’ultima meta ai galletti. 77′ Dopo una partita giocata con grande intensità per 65 minuti, gli statunitensi hanno mollato di ...

Rugby - Mondiali 2019 : Francia-Stati Uniti 33-9. Vittoria con bonus per i transalpini : Interessante sfida, molto più di quello che si potesse pensare alla vigilia, almeno per un’ora di gioco, per quel che concerne la Pool C della Coppa del Mondo di Rugby: in Giappone, il match andato in scena nella mattinata italiana tra Francia e Stati Uniti va ai transalpini, che centrano Vittoria e bonus offensivo con lo score di 33-9. Nel primo tempo parte bene la Francia, che dopo appena 5′ va già in meta con Huget, bravissimo a ...

LIVE Francia-Stati Uniti 26-9 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : la meta di Serin mette il risultato al sicuro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ Altra conversione semplice per Lopez e 26-9 per i francesi. 71′ meta DELLA FRANCIA! Crollo degli statunitensi e i transalpini dilagano con la corsa centrale di Serin. 69′ Trasformazione comoda per Lopez: 19-9 per i Blues. 68′ meta DELLA FRANCIA! Fickou realizza il terzo sigillo dei galletti. 67′ Reazione rabbiosa dei transalpini che arrivano nei 22 metri ...

LIVE Francia-Stati Uniti 12-6 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : iniziato il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ Cominciata la ripresa! 40′ Finito il primo tempo, Francia-Stati Uniti 12-6. 36′ La Francia non riesce più ad imporre il proprio gioco con gli Stati Uniti che restano attaccati alla partita. 32′ Di nuovo tutto semplice per MacGinty, 12-6 per i transalpini. 31′ Vantaggio per gli USA che calceranno per i pali. 29′ Bellissima azione degli statunitensi ...

LIVE Francia-Stati Uniti 12-3 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : seconda meta transalpina che porta la firma di Raka! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32′ Di nuovo tutto semplice per MacGinty, 12-6 per i transalpini. 31′ Vantaggio per gli USA che calceranno per i pali. 29′ Bellissima azione degli statunitensi che si portano nei 5 metri della Francia. 26′ La trasformazione non riesce Ramos da posizione quasi impossibile. 24′ meta DELLA FRANCIA! Passaggio da antologia di Lopez per la corsa di Raka, 12-3. 20′ ...

LIVE Francia-Stati Uniti 7-3 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : gli americani accorciano le distanze con un calcio di punizione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Tutto facile per MacGinty che accorcia le distanze: 7-3. 19′ Fuorigioco dei francesi e americani che vanno per i pali in modo da smuovere il punteggio. 18′ Gli statunitensi provano a reagire e con un penalty si portano a ridosso dei 22 avversari. 14′ Come ci si poteva attendere sinora è un dominio dei Blues che cercano di ampliare il vantaggio. 7′ Arriva anche ...

LIVE Francia-Stati Uniti 7-0 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : prima meta della partita realizzata da Huget! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7′ Arriva anche la trasformazione di Thomas Ramos per il 7-0 dei transalpini. 5′ meta della FRANCIA! Yoann Huget trova i primi punti della partita. 1′ SI PARTE! Inizia il match tra Francia e Stati Uniti. 9:40 Mancano cinque minuti all’inizio della partita, a brevissimo si comincia. 9:35 Stati Uniti che, invece, non cambiano il XV iniziale nel tentativo di creare più ...

LIVE Francia-Stati Uniti 0-0 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : comincia la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ SI PARTE! Inizia il match tra Francia e Stati Uniti. 9:40 Mancano cinque minuti all’inizio della partita, a brevissimo si comincia. 9:35 Stati Uniti che, invece, non cambiano il XV iniziale nel tentativo di creare più difficoltà possibili agli avversari. Difficile, però, immaginare un passo falso di Picamoles e compagni. 9:30 Turnover tra le fila dei transalpini, sia per dare ...

LIVE Francia-Stati Uniti - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : transalpini favoriti - aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Il calendario di oggi – Risultati e classifiche della fase a gironi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Stati Uniti, seconda giornata del Gruppo C della Coppa del Mondo di rugby 2019. I Bleus affrontano gli USA dopo l’importante vittoria sull’Argentina e l’obiettivo è mettersi alle spalle la pratica di oggi ...