Rosanna Lambertucci | il suo dramma a Storie Italiane | “Morì appena nata”

Verissimo Rosanna Lambertucci racconta di come ha perso la figlia : Rosanna Lambertucci a “Verissimo”: «Ho perso mia figlia Elisa». La conduttrice si è raccontata a Silvia Toffanin, svelando un lato molto doloroso della tua vita. «La morte di mio padre ha salvato la vita a me tanti anni dopo. Ha avuto un incidente stradale vicino Latina, apparentemente non aveva nulla di grave. Quando lo hanno portano in ospedale, era troppo tardi. È morto per un’emorragia interna. Quando aspettavo una bambina che poi non è ...

Rosanna Lambertucci : "Ho perso 6 figli. Elisa morì appena nata : dopo anni ho scoperto dove era stata sepolta" : Le gravidanze sfortunate, la paura della morte e le grandi perdite. Rosanna Lambertucci, ospite della puntata di “Verissimo” di sabato 28 settembre, ha confidato a Silvia Toffanin i dolori che hanno attraversato la sua esistenza. Prima fra tutte, la perdita di una figlia a pochi giorni dal parto.“Aspettavo una bambina che non è vissuta, si chiamava Elisa. Una notte mi ero sentita male: avevo in corso un distacco della ...

