Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)San. IlSansarà official partner dell’ASanche per le stagioni calcistiche 2019-20 e 2020-21. L’annuncio è arrivato in occasione della visita che Aleksandar Kolarov ha voluto fare presso il reparto pediatrico dell’IRCCS SanPisana. La presenza del giocatore, accompagnato dal presidente del, Carlo Trivelli, ha … L'articololacon ilSan

VoceGiallorossa : ???? Rinnovata la partnership tra la @OfficialASRoma e il @SanRaffaelespa #ASRoma - LAROMA24 : As Roma: rinnovata la partnership con il gruppo San Raffaele #AsRoma -