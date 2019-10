Rocco Schiavone 3 | diretta prima puntata

Rocco Schiavone 3 - anticipazioni seconda puntata : il ladro inaspettato : anticipazioni Rocco Schiavone 3 con Marco Giallini: 2° puntata del 9 ottobre Delitti e segreti saranno gli ingredienti anche della seconda puntata di Rocco Schiavone 3, in onda mercoledì prossimo alle 21.25 su Rai2. Il poliziotto dovrà indagare su due nuovi casi: un omicidio e un furto. Il giallo si legherà alla trama rosa e la vita privata del personaggio interpretato da Marco Giallini continuerà a viaggiare in parallelo al suo lavoro, ...

Rocco Schiavone 3 : tutti i personaggi : Rocco Schiavone 3 - Valeria Solarino Il cast di Rocco Schiavone resta confermato anche per la terza stagione, con l’aggiunta di qualche new entry. A capo di questo gruppo di interpreti, provenienti da varie regioni italiane, c’è il romano Marco Giallini, che ha saputo calarsi perfettamente nei panni del protagonista, diventando quasi un tutt’uno con lui: nei nuovi episodi il suo vicequestore vivrà una crisi profonda, che lo ...

Fiction Rocco Schiavone 3 - su Rai 2 partono i nuovi episodi : Ci siamo, l’attesa è finita. Stasera, alle 21.15 su Rai 2, ricominciano le avventure del vice questore ROCCO SCHIAVONE . Nato dalla penna di Antonio Manzini e interpretato magistralmente da Marco Giallini, il personaggio di SCHIAVONE ci terrà compagnia per quattro puntate. Avevamo lasciato alla fine della seconda stagione una situazione estremamente delicata per il nostro protagonista. Infatti, dopo il tradimento di Caterina Rispoli (Claudia ...

Rocco Schiavone 3 - Ernesto D’Argenio a Blogo : "Tanti colpi di scena emotivi" (VIDEO) : Ernesto D'Argenio torna a interpretare Italo Pierron nella terza stagione di Rocco Schiavone , la serie tv tratta dai romanzi polizieschi scritti da Antonio Manzini. L'attore ai microfoni di Blogo ha spiegato di aver da sempre immaginato che la fiction potesse riscuotere successo per via della "scrittura vivace, curiosa, bella e accattivante":Da lettore ogni volta volevo leggere di più, credo che da spettatore sia la stessa cosa. Mi aspettavo una ...

Rocco Schiavone - 3 Valeria Solarino a Blogo : "Questa serie è una delle cose più belle della tv italiana adesso" : Valeria Solarino è tra le novità della terza stagione di Rocco Schiavone , la serie di Rai2 che tornerà in onda da stasera, mercoledì 2 ottobre. L'attrice, che interpreta Sandra Buccellato, ossia "una giornalista scomoda, che pone questioni non gradite soprattutto a Rocco Schiavone " con il quale ha un "rapporto conflittuale, che poi diventerà più morbido". Ai microfoni di Blogo , la Solarino si è definita "una fan" della serie prodotta da Cross ...

Rocco Schiavone 3 : torna lo scomodo vicequestore - e non lo «trasferiscono» su Rai 1 : Rocco Schiavone 3 - Marco Giallini In fase di presentazione dei palinsesti autunnali era stato annunciata una sua “promozione” su Rai 1, invece Rocco Schiavone resta su Rai 2, rete sulla quale ha debuttato nel 2016 con grande successo, diventando uno dei personaggi più amati della fiction italiana. La terza stagione, diretta da Simone Spada per Cross Production e Rai Fiction, parte questa sera alle 21.20 e sarà composta da quattro ...

Amici Celebrities cambia giorno e sfida Rocco Schiavone : Cambio di programma per Amici Celebrities. La versione vip del talent show di Maria De Filippi si sposta nel palinsesto di Canale 5 passando dal sabato al mercoledì sera. Il trasloco però è previsto per la quarta puntata, ciò significa che la terza andrà regolarmente in onda sabato 5 ottobre in prima serata. Amici Celebrities, quando va in onda la quarta puntata Dalla settimana successiva invece l’appuntamento cambia giorno, per cui il ...