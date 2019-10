River-Boca | il commento ironico di Ábila | “chiamano sempre il Var Devono avere molto

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Nella serata di ieri si è disputata la partita travalida per la semifinale di Libertadores, 2-0 il risultato finale e non sono mancati i momenti di tensione, nel dettaglio l’attaccante delJuniorsha criticano l’arbitro brasiliano ed i calciatori delPlate, l’ex Cruzeiro è rimasto infastidito da alcune decisioni arbitrali e come riporta globoesporte ha commentato gli episodi in modo: “chiamanoil Var.credito al telefono…”, ha detto il giocatore, sottolineando che “sapevamo che Borré, Palacios e De La Cruz si allenano per simulare i falli”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, ildi: “chiamanoil Var....

CNNEE : River 2-0 Boca. - leleadani : Aspettando Stefano Borghi, il più bravo e per distacco, nel relato in italiano di River-Boca. Non esiste rivincita.… - RiverPlate : ?? River rumbo a La Boca #JuntasSomosMásGrandes ???????? -