RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | CLASSIFICA Conte e l' Europa | diretta gol live score

Champions League 2019 - RISULTATI e classifiche martedì 1° ottobre : goleada del Bayern - Tottenham umiliato. Si salva il Real Madrid : Va in archivio il primo di due giorni dedicati alla Champions League di calcio, in chiaroscuro per i colori italiani: nel tardo pomeriggio l’Atalanta perde in casa contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk per 1-2, mentre in serata la Juventus batte per 3-0 i tedeschi del Bayer Leverkusen. Il Real Madrid si salva da un clamoroso tonfo interno pareggiando nel finale per 2-2 contro il Club Brugge, mentre non si salva da una figuraccia il ...

Champions League - i RISULTATI di mercoledì 18 settembre. PSG travolge Real Madrid - Manchester City a valanga - la Juventus pareggia con l’Atletico : Giornata complicata per le squadre italiane impegnate questa sera nella Champions League 2019-2020 di calcio. La Juventus ha assaporato la vittoria sul campo dell’Atletico Madrid, si è portata in vantaggio al 48′ con Cuadrado che ha concretizzato l’assist di Higuain e poi ha raddoppiato al 65′ con Matuidi su invito di Alex Sandro ma i ragazzi di Maurizio Sarri non sono riusciti a conservare il 2-0 e si sono fatti ...

Champions League - i RISULTATI di martedì 17 settembre. Vince il Napoli - pareggiano Inter e Barcellona - Valencia batte Chelsea : Oggi martedì 17 settembre è incominciata la Champions League 2019-2020 di calcio, prima giornata davvero ricca di emozioni con tanti gol e alcuni risultati a sorpresa. L’Italia sorride a metà: impresa fenomenale del Napoli che ha sconfitto il Liverpool per 2-0 grazie al rigore trasformato da Mertens all’ottantesimo minuto e al sigillo di Llorente nel recupero, pareggio deludente per l’Inter in casa contro il modesto Slavia ...

