Rimodulazioni IVA | M5S | Nessun aumento o cade il governo

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Anche se il Premier Giuseppe Conte due giorni fa ha annunciato che sono stati trovati i soldi per evitare l'dell'IVA, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in quella stessa conferenza stampa tenuta accanto al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha parlato di "dell'IVA" e questo termine, un po' come avviene con i contratti con le compagnie telefoniche, fa temere che, da qualche parte, qualcheci sarà.I bene informati, infatti, ritengono che ilvoglia da una parte abbassare l'Iva, anche più bassa di quanto sia adesso, su alcuni beni di prima necessità, in modo da aiutare i cittadini meno abbienti, ma dall'altra aumentarla su altri beni, come quelli di lusso. Conte: "Vi do una bella notizia, trovati i 23 miliardi per bloccareIva" Il premier Conte dà due belle notizie sulla manovra ...

