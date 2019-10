Rimborso di 10 dollari per tutti quelli che hanno comprato il Samsung Galaxy S4 | verdetto

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Sapevate che il colosso di Seul aveva provveduto a truccare i benchmark relativi alS4? Come riportato dal portale 'theregister.co.uk', il produttore asiatico sarà tenuto a risarcireche l'avevano acquistato con unsimbolico di 10(pari a 9.16 euro al cambio attuale). La questione affonda le proprie radici in una causa legale del 2014 intentata contro l'OEM, accusato di aver indotto una porzione di codice che entrava in azione solo nell'attimo in cui l'utente lanciava un'app licazione di benchmarking. Uno stratagemma che fruttata aiS4 un punteggio più alto nei test di benchmark (532 MHz contro 480 MHz effettivi), restituendo così risultati ritoccati al rialzo. La cifra simbolica di 10potrebbe non significare molto, ma vi garantiamo che così non è: sono davvero tanti gli utenti che in passatodeciso di puntare sul ...

