L'allarme dei medici per i Rifiuti a Roma : "Rischio emergenza sanitaria". I presidi : "Valutare chiusura delle scuole" : All’indomani delle dimissioni del consiglio di amministrazione di Ama, a Roma si rischia l’allarme rifiuti. L’ormai ex amministratore delegato della partecipata del Comune che si occupa di rifiuti, Paolo Longoni, in un’intervista al Messaggero ha sostenuto che tra 15 giorni la capitale “avrà grossi problemi” con la spazzatura. Ma non è il solo a lanciare l’allerta. I medici chiedono di ...

Rifiuti a Roma - l'allarme dei presidi : Bimbi a rischio - chiudere le scuole : Ennesimo giorno di crisi a Roma. E dopo i medici, ora a lanciare l'allarme Rifiuti sono anche i presidi delle scuole, preoccupati per le condizioni all'interno degli istituti: "Asl valutino se chiudere scuole". Ora a lanciare l'allarme Rifiuti a Roma sono i presidi delle scuole. E mentre il clima politico si fa sempre più incadenscente, arriva l'ennesimo appello disperato. Dopo quello dei medici. E al centro del problema questa volta ci sono i ...

Caos Rifiuti a Roma - Raggi mette alla guida di Ama l'attivista grillino Zaghis : Al posto del Cda dimissionario arriva l'ex portavoce del presidente De Vito accusato di corruzione. La difesa dei vertici dell'azienda dopo l'addio a soli 100 giorni dall'insediamento. E’ allarme dei medici per la salute

Rifiuti Roma - allarme dei presidi : «Valutare chiusura scuole - rischio emergenza sanitaria» : Il caos Rifiuti di Roma deve essere risolto al più presto o il rischio è di una vera e propria emergenza sanitaria. L'allarme, non il primo, arriva dall'Ordine dei Medici...

Rifiuti a Roma - l’allarme di medici e presidi. «Rischio emergenza sanitaria» : L'Ordine si dice disponibile a fare la sua parte e incontrare i vertici dell'Ama. «Occorre evitare che in breve tempo si creino nella Capitale d'Italia cumuli di immondizia in ogni strada, nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici e che un simile degrado diventi attrattivo per gli animali. Non c'è tempo da perdere»

Rifiuti Roma - allarme di medici e presidi : rischio emergenza sanitaria - si valuti chiusura scuole : Il caos Rifiuti di Roma deve essere risolto al più presto o il rischio è di una vera e propria emergenza sanitaria. L'allarme, non il primo, arriva dall'Ordine dei medici...

Emergenza Rifiuti : i presidi di Roma sono pronti alla chiusura delle scuole : "L'Emergenza rifiuti a Roma è al limite ormai, si sta aggravando giorno per giorno, ed è tanto più grave davanti alle scuole, dove i nostri bambini e ragazzi si trovano cumuli di spazzatura che sono potenziale veicolo di infezioni. Siamo pronti a chiamare le Asl per verificare le condizioni igieniche delle scuole, anche per arrivare alla chiusura degli istituti". Lo dice all'Agi Mario Rusconi, presidente dell'associazione presidi (Anp) del ...

Emergenza Rifiuti : i presidi di Roma minacciano chiusura delle scuole : "L'Emergenza rifiuti a Roma è al limite ormai, si sta aggravando giorno per giorno, ed è tanto più grave davanti alle scuole, dove i nostri bambini e ragazzi si trovano cumuli di spazzatura che sono potenziale veicolo di infezioni. Siamo pronti a chiamare le Asl per verificare le condizioni igieniche delle scuole, anche per arrivare alla chiusura degli istituti". Lo dice all'Agi Mario Rusconi, presidente dell'associazione presidi (Anp) del ...

Rifiuti : “Roma a rischio - intervenga l’esercito per pulire le strade” : “Ormai a Roma è emergenza sanitaria e ambientale, serve l’intervento dell’esercito per liberare le strade dalla sporcizia e dalle montagne di Rifiuti presenti in ogni angolo della città”. Lo afferma Luisa Regimenti, medico legale ed eurodeputata della Lega, che aggiunge: “Condivido l’allarme lanciato dall’Ordine dei Medici di Roma e provincia. Nella Capitale la situazione è in costante peggioramento, aggravata dalle dimissioni del Cda di Ama e ...

Rifiuti a Roma - i medici : "Se non si risolve subito c'è il rischio di emergenza sanitaria" : L'Ordine dei medici di Roma e Provincia ha lanciato l'allarme in merito alla situazione in cui versa Roma per la questione Rifiuti. Il Presidente Antonio Magi e il vicepresidente Pierluigi Bartoletti hanno cercato di spiegare quali sono i rischi sottolineando l'importanza di evitare che si creino cumuli di spazzatura nelle strade, soprattutto nei pressi di scuole, ospedali e altri luoghi pubblici.Magi e Bartoletti hanno ...

Rifiuti Roma - presidi : pronti a chiusure : 16.14 Dopo i medici anche i presidi lanciano l'allarme per i Rifiuti nella capitale. "L'emergenza Rifiuti a Roma è al limite, si sta aggravando giorno dopo giorno, ed è tanto più grave davanti alle scuole dove i nostri bambini e ragazzi si trovano davanti a cumuli di spazzatura che sono potenziali veicoli di infezioni. Siamo pronti a chiamare le Asl per verificare le condizioni igieniche delle scuole e anche per arrivare alla chiusura degli ...

Rifiuti Roma - medici : "Rischio sanitario" : 15.25 Dai medici di Roma l'allarme sul problema dei Rifiuti nella capitale. Bisogna trovare una soluzione al più presto altrimenti "si rischia l'emergenza sanitaria", spiega una nota dell'Ordine dei medici di Roma e provincia. "Il caos in cui versa l'Ama con le ennesime dimissioni dell'ennesimo CdA e la nomina di un nuovo responsabile preoccupa l'Ordine", spiegano il presidente Magi e il vicepresidente Bartoletti. Va evitato che si "creino ...

Rifiuti a Roma - l'Ordine dei Medici : “Rischio emergenza sanitaria” : Dopo le dimissioni del Cda dell'Ama, l'azienda che per conto del Comune di Roma si occupa della raccolta e dello smaltimento dei Rifiuti, l'Ordine dei Medici della capitale lancia l'allarme: "Bisogna trovare una soluzione al più presto per il problema dei Rifiuti di Roma, altrimenti "si rischia l'emergenza sanitaria". Secondo l'Ordine dei Medici "il caos in cui versa l'Ama con le ennesime dimissioni dell'ennesimo Cda e la nomina di un nuovo ...

Caos Rifiuti a Roma - l'ordine dei medici lancia l'allarme : «Subito una soluzione o è emergenza sanitaria» : Bisogna trovare una soluzione al più presto per il problema dei rifiuti di Roma, altrimenti «si rischia l'emergenza sanitaria». È l'allarme lanciato dall'ordine...