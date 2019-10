Rifiuti a Roma | l' Ordine dei Medici | “Rischio emergenza sanitaria”

Caos Rifiuti a Roma - l'ordine dei medici lancia l'allarme : «Subito una soluzione o è emergenza sanitaria» : Bisogna trovare una soluzione al più presto per il problema dei rifiuti di Roma, altrimenti «si rischia l'emergenza sanitaria». È l'allarme lanciato dall'ordine...

Rifiuti Roma - allarme medici : soluzione subito o rischio emergenza sanitaria : Il caos Rifiuti di Roma deve essere risolto al più presto o il rischio è di una vera e propria emergenza sanitaria. L'allarme, non il primo, arriva dall'Ordine dei medici...

Terremoto Ama - emergenza Rifiuti travolge Roma : verso il commissario : Ai confini della realtà: nella città ricoperta dai rifiuti, il Campidoglio brucia l'ennesimo Cda. E affida l'Ama, l'azienda che dovrebbe raccogliere e smaltire la...

Chi è Stefano Zaghis - chiamato dalla Raggi per salvare Roma dai Rifiuti : È Stefano Zaghis l'uomo individuato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per salvare la capitale dai rifiuti. Zaghis è il nuovo amministratore unico dell'Ama, dopo le dimissioni del consiglio d'amministrazione della municipalizzata che che gestisce i rifiuti. "La Sindaca ha dato mandato agli uffici di avviare la procedura per la nomina", si legge in una nota del Campidoglio. Il nome di Zaghis era già circolato un anno fa, dopo le ...

Rifiuti a Roma - Cda Ama si dimette. Virginia Raggi nomina Zaghis amministratore unico : Si è dimesso il Consiglio di amministrazione dell'Ama, l'azienda dei Rifiuti di Roma. Luisa Melara, presidente, Paolo Longoni, amministratore delegato, e Massimo Ranieri, consigliere...

Roma : Rosato - ’emergenza Rifiuti a livelli impossibili - incapaci’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “L’emergenza rifiuti a Roma ha raggiunto livelli impossibili. Un intero cda lascia l’Ama per difficoltà nell’approvazione del bilancio. Avete mai visto una moderna capitale in queste condizioni? La verità è che sono degli incapaci”. Lo scrive Ettore Rosato di Italia Viva su twitter. L'articolo Roma: Rosato, ’emergenza rifiuti a livelli impossibili, incapaci’ sembra ...

Rifiuti Roma - si dimette il cda di Ama : «Campidoglio inerte» In tre anni 5 cambi ai vertici : A causare la rottura, il rapporto fiduciario compromesso con il Campidoglio che accusano di «inerzia». Ranieri, consigliere dimissionario: «Il problema dei Rifiuti non si gestisce con l’ideologia ma con azioni concrete»

Rifiuti Roma - vertici Ama dimissionari contro Virginia Raggi : “Assoluta inerzia” e “mancanza di collaborazione”. Opposizioni : “Si dimetta” : “Assoluta inerzia” e “mancanza di una fattiva e concreta collaborazione con Ama”. È durissima la lettera di dimissioni che la presidente di Ama spa, Luisa Melara, e i consiglieri d’amministrazione, Paolo Longoni e Massimo Ranieri, hanno inviato alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per annunciare l’addio, dopo appena “104 giorni di mandato” dei vertici della società che si occupa di raccolta e smaltimento dei Rifiuti nella capitale. Sei pagine ...

Caos Rifiuti a Roma : si dimette il cda di Ama dopo appena 100 giorni : È di nuovo Caos in Ama, la partecipata dei rifiuti del Campidoglio: oggi alle 14,30 si sono dimessi i tre membri del Cda nominato appena 100 giorni fa. Alla base della disputa tra l'azienda e il Campidoglio c'è ancora il bilancio 2017 di Ama, che non riesce ad essere approvato. L'azienda partecipata reclama 18 milioni di euro dal Comune di fatture per la Gestione dei servizi cimiteriali ma il Campidoglio ritiene che si tratti un ...

Roma e l’emergenza Rifiuti - si dimette il cda di Ama In tre anni 5 cambi ai vertici : A causare la rottura, il rapporto fiduciario con il Campidoglio compromesso. Il consigliere dimissionario: «Il problema dei rifiuti non si gestisce con l’ideologia ma con azioni concrete»

Rifiuti a Roma - Cda Ama si dimette dopo tre mesi e mezzo : azienda nel caos : Si è dimesso il Consiglio di amministrazione dell'Ama, l'azienda dei Rifiuti di Roma. Luisa Melara, presidente, Paolo Longoni, amministratore delegato, e Massimo Ranieri, consigliere...