Riccardo Marcuzzo contro gli hater | Io gay? Mi sfottono perché amo i fiori | l’amore

Il 'finto' Riccardo Marcuzzo torna ad Amici : molti fan stanchi del gioco sul sosia : Non è passata neppure una settimana da quando Riccardo Marcuzzo ha anticipato il ritorno nelle scene musicali sui social network. Il ragazzo, dopo un lungo periodo d'assenza, ha informato i fan che sta per debuttare con un nuovo singolo, che dovrebbe uscire il prossimo novembre. Il ritorno sui social c'è stato, ma nelle foto Riki è stato sostituito da un sosia . Questa decisione presa dallo staff, però, inizia a stancare i suoi tanti ...

Riccardo Marcuzzo annuncia il suo ritorno su IG - fan spiazzati : 'Nelle foto non sei tu' : I fan di Riki stanno vivendo ore di grande confusione: dopo aver atteso per mesi il ritorno sulle scene del loro beniamino, i sostenitori dell'ex allievo di Amici si sono trovati di fronte ad un vero e proprio "enigma". La foto con la quale il cantante ha annunciato il suo ritorno sui social network mostra un ragazzo la cui identità è ancora sconosciuta. Da quando Riccardo Marcuzzo ha usato l'immagine di un'altra persona spacciandola per sua, in ...