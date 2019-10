Renzi vuole spostarsi verso Forza Italia | ma deve stare vicino al Pd

Lilli Gruber presidente Rai - la mossa di Matteo Renzi : come vuole portarla al vertice di Viale Mazzini : In Viale Mazzini c'è chi vuole una donna al comando della Rai. Matteo Renzi starebbe pensando a Lilli Gruber ma la partita su una eventuale sostituzione di Marcello Foa è molto complicata. Anche perché, spiegano alcune fonti a Dagospia, "non c'è alcun accordo sul nome di un eventuale sostituto e poi

Bruno Vespa - la soffiata di Matteo Renzi : "Perché vuole me a Porta a porta contro Salvini" : Tra un paio di settimane Matteo Renzi e Matteo Salvini si sfideranno in studio a porta a porta, da Bruno Vespa, per quello da molti già ritenuto il momento televisivo dell'anno. Ma il leader della neonata Italia Viva lancia la volata fin da ora: "Se il confronto tv si farà, se Salvini non si tirerà

Porta a Porta - perché Matteo Renzi vuole sfidare Matteo Salvini : la verità sul dibattito dell'anno : Sarà lo scontro televisivo dell'anno. Forse anche qualcosa in più. Si parla del faccia a faccia tra Matteo Salvini e Matteo Renzi che si terrà a Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa in onda su Rai 1. Salvini vs Renzi, previsto a metà ottobre (il giorno preciso va ancora stabilito). Se ne diran

**Lega : Salvini - ‘Renzi ipocrita - vuole sfida tv ma ha paura di voto’** : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Renzi vuole sfidarmi a duello televisivo, va bene la sfida, ma sfidiamoci alle elezioni vere! paura? Caro il mio ipocrita…”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo **Lega: Salvini, ‘Renzi ipocrita, vuole sfida tv ma ha paura di voto’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Di Battista scrive agli ex colleghi M5s : “Non vi fidate del Pd”. E a Conte : “Sorpreso da Renzi? Buongiorno! Ovvio che vuole le nomine” : “Sono sempre stato contrario ad un governo con il Pd. Non è un segreto”. Esordisce così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook. Due settimane dopo la nascita dell’esecutivo Conte 2, sostenuto da 5 stelle e Partito democratico, l’ex deputato e tra i principali esponenti del Movimento ha scritto un lungo intervento con l’obiettivo di mettere in guardia gli ex colleghi sui rischi di stare al governo con gli ...

"Renzi? Un competitor che vuole indebolirci. Con lui neanche un caffè" - dice Carfagna : È andata “bene” la cena convocata da Mara Carfagna in un ristorante romano per discutere di politica e della nuova fase che si è aperta. È andata bene, in particolare perché “ha dimostrato che in Forza Italia siamo in tanti a non volerci arrendere”. La deputata id Forza Italia lo racconta la cena in un'intervista a La Stampa di Torino nella quale sottolinea che la frase più ripetuta a tavola è stata: “Svegliamoci, ricominciamo a fare politica, ...

Renzi - Bersani : “Faccia quel che vuole - partiti personali scorciatoia per sbattere contro muro. Tornare nel Pd? Non ci sono porte girevoli” : “Tornare nel Pd dopo la scissione di Renzi? Non è un problema di porte girevoli”. Così taglia corto l’ex segretario dem e oggi deputato di LeU-Articolo Uno, Pier Luigi Bersani, commentando la scelta dell’ex premier e senatore di lasciare il Nazareno, evocando pure un ritorno della Ditta Bersaniana. “Lui dica quel che vuole. Noi abbiamo aperto un problema politico andando via, un problema ancora molto aperto. Avevamo ...

Matteo Renzi non vuole morire socio di Rousseau : Di Maio non mi convince : Matteo Renzi irrompe sulla scena politica prendendosi la prima pagina. La nascita del suo nuovo partito arriva nel momento giusto.

Paolo Becchi contro Sergio Mattarella : "Grazie - da oggi Renzi può staccare la spina quando vuole" : "Da oggi è ufficiale: il governo PD- PD+M è sotto ricatto. Renzi potrà staccare la spina quando vuole e comunque un governo sotto ricatto non è un governo. Grazie Presidente della Repubblica! Eppure Lei il 25 agosto era stato informato del fatto che esisteva un'altra soluzione". Paolo Becchi non ris

Matteo Renzi - Rai 1 nel mirino : chi vuole direttore al posto di Teresa De Santis : Matteo Renzi starebbe mettendo le mani su Rai 1. Secondo un retroscena di affaritaliani.it nelle stanze Renziane si pianifica la conquista della direzione dell'Ammiraglia del servizio pubblico, ora in mano a Teresa De Santis, in quota Lega ma con un passato a sinistra e nei Cinque stelle. Leggi anch

Zingaretti : «Renzi vuole uscire dal Pd? Lo scisma sarebbe lacerante» : Il segretario del Partito democratico: «Con il M5S serve una visione comune». E sulla presidenza del Nazareno: «Lavoro affinché il posto vada a una donna»

Zingaretti : «Renzi vuole uscire dal Pd? Spero di no - evitiamo lo scisma - non avrebbe senso» : Il segretario del Partito democratico: «Non avrebbe alcuna ragione di essere». E sulla presidenza del Nazareno: «Lavoro affinché il posto vada a una donna»

Renzi contro Gentiloni - Pd spaccato. Zingaretti : Matteo vuole logorarmi : In una lezione alla sua scuola politica l'ex premier accusa il suo successore di voler far saltare l’accordo con il M5S