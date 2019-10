Razzismo | Lotito | “I buu li fanno anche a chi ha la pelle normale | bianca Non sempre

Barbano (CorSport) : Lotito e la contiguità culturale col Razzismo del calcio italiano : Il vicedirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, scrive oggi a proposito della gaffe di Claudio Lotito, un altro “diversamente razzista”, come abbiamo scritto ieri. La frase che gli è sfuggita ieri, scrive, “racconta che cos’è in Italia il razzismo preterintenzionale” e oscura persino la frase pronunciata da Malagò nei giorni scorsi circa le simulazioni in area e quelle, impronunciabili, pronunciate da ...