Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)24 inneldel suo ventesimo. La Rsu dell’emittentefonica ha affidato a un comunicato la spiegazione dell’astensione delnonnei giorni di giovedì e venerdì. “Nel suo 20esimo– si legge –24 ha un record in più da festeggiare. Non solo quello degli ascolti o della raccolta pubblicitaria: ci sono anche vent’anni senza incrementi retributivi o premi di produzione per ilnon. Si tratta dei dipendenti che, da sempre, percepiscono gli stipendi più bassi dell’intero gruppo Sole 24 Ore, sebbene nel corso degli anni abbiano assunto compiti, mansioni e responsabilità via via più estese. Tutto quello che sentite in onda nasce qui – si legge ancora – tra centraliniste/i, segretarie, addette/i al web e al marketing, fonici, tecnici di bassa/alta frequenza e ...

NathBourg : RT @Phastidio: Un ringraziamento a chi ci ha permesso di andare in onda per cinque anni, mentre altri non dormivano la notte per capire com… - Blinky74 : RT @Phastidio: Un ringraziamento a chi ci ha permesso di andare in onda per cinque anni, mentre altri non dormivano la notte per capire com… - Cascavel47 : Radio 24, sciopero del personale non giornalistico nel giorno del compleanno: “Mai un aumento in 20 anni”… -