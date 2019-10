Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “c’èche hainil?” si chiede Gianni Mura su Repubblica Molto in Cuadrado, Higuain, nelle quasi scomparse pause contemplative di Pjanic, in Matuidi che è l’Allan bianconero. Ritmo forsennato, poco o punto. Più ragionamento. E finale in gloria, al quarto tentativo segna anche CR7. Si tiene il passo dell’Atletico, questo contava. L'articoloc’èche hainil? ilNapolista.

Marcocicco1 : @GiAdUzZoLa90 E il povero grande Marione che tanto ha fatto per noi? Quanto ci metterà Sarri ad imporsi per reinte… - napolista : Quanto #Sarri c'è nella #Juve che ha vinto ieri sera in Champions contro il #Bayern? - ilNapolista - _grazy87 : RT @SimoBumBumCiao: Ad oggi Maurizio #Sarri non ha sbagliato nulla. Impeccabile. Cazzo quanto mi piace. -