Quanto sarà green il BTp targato Gualtieri? Lo schema secondo Bruxelles

Ghost of Tsushima sarà presente al Tokyo Game Show ma a Quanto pare non ci saranno nuovi trailer : L'evento Tokyo Game Show 2019 inizierà a partire dalla prossima settimana e Sony ha già delineato la sua ricca line-up. Tra la moltitudine di giochi che verranno presentati c'è ovviamente spazio per il tanto atteso Ghost of Tsushima.Alcuni recenti rumor indicavano che il gioco avrebbe ricevuto proprio durante l'evento un nuovissimo trailer: tuttavia sembra che la notizia sia stata smentita nientemeno che dal responsabile delle comunicazioni di ...

Ghost of Tsushima sarà presente al Tokyo Game Show - ma a Quanto pare non ci saranno nuovi trailer : L'evento Tokyo Game Show 2019 inizierà a partire dalla prossima settimana e Sony ha già delineato la sua ricca line-up. Tra la moltitudine di giochi che verranno presentati c'è ovviamente spazio per il tanto atteso Ghost of Tsushima.Alcuni recenti rumor indicavano che il gioco avrebbe ricevuto proprio durante l'evento un nuovissimo trailer: tuttavia sembra che la notizia sia stata smentita nientemeno che dal responsabile delle comunicazioni di ...

Quanto sarà potente l’iPhone 11? Meno del previsto secondo Geekbench : Ci si aspettano grandi cose per la futura serie iPhone 11, non solo nelle sue versioni Pro ma anche in quella base più economica. Tutte e tre le varianti dovranno per forza mettersi in evidenza per un reale salto di qualità rispetto ai pregressi melafonini ma le informazioni giunte in queste ore, in riferimento alle prestazioni del modello di partenza Apple per questo 2019, non sono per nulla rassicuranti. Dopo aver specificato in un ...

Cyberpunk 2077 : a Quanto pare anche le cutscene saranno in prima persona : Ormai non è più un segreto che CD Projekt RED, sviluppatore di Cyberpunk 2077, abbia deciso di optare per la prospettiva in prima persona in modo da far immergere ancora di più il giocatore nel mondo di gioco. Tuttavia sembra che questa scelta ricadrà anche sui filmati, poiché, a quanto pare, anche le cutscene saranno strutturate in modo tale da risultare in soggettiva.Una recente intervista ad un sito tedesco è apparsa all'interno del forum ...