Puglia | dopo 10 anni c' è la legge per lo psicologo nelle scuole M5S | Ora subito il

60% di carburante agevolato in più per gli agricoltori dopo la richiesta CIA Puglia : Accogliendo la richiesta espressa dalla CIA agricoltori Italiani di Puglia , l’Ente Regionale ha accordato agli agricoltori pugliesi una maggiorazione dell’accredito

Puglia : dopo Xylella gli ulivi sono minacciati dagli incendi : dopo la Xylella, l’olivicoltura salentina è minacciata dalle fiamme. Nel solo mese di luglio sono stati 70 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi in provincia di Lecce che hanno mandato in fumo 1300 ulivi: lo rende noto Coldiretti Puglia sulla base dei dati ufficiali forniti dal Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Lecce. Numerose le piante distrutte a Ugento, e nel comune di Tricase sono 500 gli ulivi bruciati in un unico ...