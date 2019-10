Protesi ortopediche | 15 indagati per corruzione

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Andrea Pegoraro La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema truffaldino all'interno di una clinica lucchese, che eludeva i limiti di spesa imposti dalla Regione Toscana Quindici persone indagate per, tra cui 7 medici chirurghi provenienti dall'area laziale. L’inchiesta della Guardia di Finanza riguarda l’impianto didi una clinica lucchese convenzionata con il servizio sanitario nazionale. Le indagini degli inquirenti hanno portato alla luce una truffa per eludere i limiti di spesa previsti dalla Regione Toscana. Come racconta La Nazione, tra glici sono anche i responsabili della società romagnola che si occupa di vendere in Italia lea marchio francese e il rappresentate legale della società, che gestisce la clinica lucchese. Secondo quanto riportato dalla Guardia di Finanza, le indagini hanno appurato che la ...

