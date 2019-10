Project Scarlett potrebbe essere lanciata con una potente fotocamera

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Microsoft ha una storia piuttosto travagliata quando si tratta di fotocamere, con il fallimento di Kinect ancora nella nostra memoria, ma sembra che tutto ciò non impedisca al colosso di Redmond di sperimentare in questo settore.Secondo un nuovo report, infatti,arrivare insieme a unamoltoper aiutarla a diventare davvero attraente per gli streamer. In questo modo si popolerebbe sempre di più la piattaforma streaming Mixer, oltre a dare visibilità alla console."Ladi Microsoft è presumibilmente capace di una risoluzione 4K con solo una latenza di due fotogrammi tra ciò che viene registrato e ciò che appare su uno stream", afferma un report di Gizmodo, mentre l'attualeKinect ha una latenza di circa 8ms - 10ms.Leggi altro...

Eurogamer_it : #ProjectScarlett in arrivo con una potente fotocamera? - MarcoCHardware : RT @WindowsBlogIta: #Xbox #ProjectScarlett avrà una webcam per lo streaming? - windowssave : RT @WindowsBlogIta: #Xbox #ProjectScarlett avrà una webcam per lo streaming? -