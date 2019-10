Progetto ‘Cardioprotezione – Famiglie Sicure’ Municipio XII

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma – Il giorno 4 ottobre 2019 alle ore 16.00, in Campidoglio, ilXIII presenta il‘CARDIOPROTEZIONE –SICURE’ in collaborazione con il Centro di Formazione BLSD accreditato al 118 TWO LIFE, l’Associazione Emiliano Di Nardo e il partner tecnico Nihon Kohden Italia. A seguire, un corso gratuito di manovre per la disostruzione e la rianimazione cardiopolmonare di bambini e adulti. Il corso si rivolge a una platea di 230 partecipanti, in particolare al personale scolastico-educativo e alle. “L’obiettivo delè rendere sicure le nostre scuole attraverso attività di formazione e sensibilizzazione e al contempo provvedere alla fornitura di defibrillatori nei plessi scolastici” afferma la Presidente Castagnetta. Una delle cause più frequenti di arresto cardiaco nei bambini è l’ostruzione delle vie aeree: ...

