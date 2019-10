Prezzi Carburanti | ENI sale sul Gpl | fermi benzina e gasolio

Prezzi Carburanti : nei prossimi giorni “verso +0 - 5 cent al litro” : Nei prossimi giorni verso un aumento dei Prezzi dei Carburanti . A sostenerlo è Bruno Bearzi, il presidente nazionale della Figisc Confcommercio commentando l’andamento dei Prezzi della benzina e del gasolio. “A meno di drastiche variazioni delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro-dollaro – sottolinea Bearzi-, ci sono presupposti per Prezzi tendenzialmente in moderato aumento ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : torna la calma sulla rete carburanti : Nuova fase di stabilità sulla rete carburanti italiana: dopo i ritocchi di Eni e Q8 non si registrano oggi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio lievi correzioni in salita a valle degli ultimi movimenti delle compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità ...