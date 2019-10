Presentazione del libro ‘Emofilia dalla A alla Z Dalla gioco terapia allo sport

Basket - Virtus Bologna e Brescia all’esordio - domani - in Eurocup. La Presentazione delle due squadre : Inizia domani (mercoledì 2 ottobre) l’avventura della Virtus Bologna e della Leonessa Brescia nella diciottesima edizione dell’Eurocup, secondo trofeo continentale per prestigio. Il sodalizio bolognese dovrà vedersela con i tedeschi della Ratiopharm Ulm. Per la Leonessa, invece, sfida molto complicata con i russi dell’Unics Kazan, squadra che l’anno scorso raggiunse le semifinali e fu estromessa dalla competizione solo ...

Domani ore 18.00 : Leonardo in via Margutta e i significati delle sue opere – Presentazione libro prof. Ernesto Solari : Roma, 2 ottobre ore 18, Hotel ART – L’Associazione Internazionale di Via Margutta inaugura la stagione delle iniziative culturali con la Presentazione DEL libro “Leonardo NEOPLATONICO” DEL prof. Ernesto Solari Un sorprendente viaggio nel pensiero mistico ed esoterico del grande genio che prende il via dagli insoliti ritratti realizzati dall’amico Raffaello alla viglia delle celebrazioni del 2020 Roma, 1° ottobre 2019 – La misteriosa ...

Comunicato Stampa : Conferenza stampa di Presentazione della XVII edizione del Fiabaday : Roma – Il giorno 3 ottobre 2019, alle ore 11.00, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Via Santa Maria in Via n.37, si terrà la Conferenza stampa di presentazione del Fiabaday – Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche. Interverranno la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, il Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Giovanni Carlo Cancelleri, ...

Domani Presentazione romanzo “L’Estate Dell’Incanto” di Francesco Carofiglio - ore 18 - Libreria Feltrinelli - Largo Argentina : Roma – presentazione Mercoledì 2 ottobre ore 18 Libreria Feltrinelli Largo di Torre Argentina, 5/A – Roma Dialoga con l’autore la giornalista Eva Giovannini L’ESTATE DELL’INCANTO di Francesco Carofiglio Piemme Casa editrice: Piemme – Pagine: 269 Prezzo: 17,50 euro – Data di uscita: 24 settembre 2019 Francesco Carofiglio ci conduce per mano all’ultima estate di innocenza. Ma lo fa con ciò che maggiormente ...

Cagliari. Presentazione teatralizzata del quarto romanzo della serie storica Diario Vittoriano : Sabato 5 ottobre alle 17 nello Spazio Eventi del plesso culturale di via Mameli 164 a Cagliari, si terrà la Presentazione

Giuseppe Conte visita la Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica : la Presentazione dell'esoscheletro : Alla vigilia di San Raffaele, arcangelo a cui è dedicata la Fondazione che gestisce il Presidio ospedaliero ad alta specialità di Ceglie Messapica, la visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolinea anche un anniversario importante a chiusura del 2019: i primi venti anni di attività al

Ciliverghe - la Presentazione della gara contro la Savignanese : le parole di Carobbio : E’ pronto a tornare subito in campo il Ciliverghe dopo il successo in Coppa Italia a Mantova contro la capolista del campionato, con la squadra di Carobbio chiamata ad una nuova trasferta dove è attesa dal confronto con la Savignanese domani alle ore 15. Il pieno recupero di Sola riporta a pieno regime la mediana, mentre in difesa danno forfait Minelli, operato ieri al ginocchio, e Garofalo con Ait Bakrim fermo ai box per l’infortunio alla ...

Hockey pista - Serie A1 : al via il campionato n. 97. La Presentazione delle 14 squadre partecipanti : Mazze da incrociare, pattini da far girare, palline da insaccare, tiri da parare. L’attesa sta per finire: sabato torna il campionato Italiano di Hockey pista, con la sua edizione numero 97. Andiamo quindi a conoscere – in ordine alfabetico – le 14 partecipanti alla Serie A1 2019/2020. STEMA BASSANO Nuovo progetto in casa Bassano 1954 con l’arrivo dell’allenatore Gaetano Marozin dal Thiene. Moltissimi gli addii, ma ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la Presentazione della gara in linea U23. Italia con due squadre in una - Philipsen uomo da battere : Oggi si terrà la prova in linea dedicata agli U23 ai Mondiali di Ciclismo su strada dello Yorkshire. L’Italia punta all’oro, forte di una delle migliori formazioni al via. La selezione azzurra, oltretutto, può essere divisa in due parti. Da un lato c’è il campione d’Europa Alberto Dainese, sprinter più forte di categoria e prima punta del Bel Paese in caso di corsa blanda, con il suo treno composto da Gregorio Ferri e ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la Presentazione della corsa in linea juniores femminile. Sofia Collinelli e Camilla Alessio le punte azzurre : Seconda giornata di prove in linea al Campionato del Mondo 2019 dello Yorkshire. Questa mattina infatti, andranno in scena le ragazze juniores, che si sfideranno su una distanza di 92 chilometri da Doncaster ad Harrogate. I primi 60 chilometri sono pressoché piatti ma in una zona molto ventosa; e questo non è un fattore da sottovalutare. Successivamente si salirà piano piano verso Harrogate, la parte finale e ovviamente decisiva della corsa. Una ...

Aosta. Convegno di Presentazione del Progetto Interreg Mineralp : L’Assessorato regionale del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali comunica che venerdì 27 settembre, a partire dalle ore 10.00

Serie C - obbligo di Presentazione alla Polizia giudiziaria per 7 tifosi della Viterbese [DETTAGLI] : Una misura cautelare di obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria tutti i giorni della settimana, è stata firmata dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) nei confronti di sette tifosi della Viterbese che lo scorso 17 marzo, dopo l’incontro di calcio tra la Casertana e la Viterbese disputato nello stadio Pinto avrebbero aggredito le forze dell’ordine ferendo due carabinieri e un agente della Polizia ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la Presentazione della corsa in linea juniores maschile. Italia a caccia di un altro oro : Archiviate le cronometro, oggi iniziano le prove in linea ai Campionati del Mondo di Ciclismo su strada che si stanno svolgendo nello Yorkshire. Ad aprire le danze saranno gli uomini junior, i quali si sfideranno su un percorso di 148 km che da Richmond va ad Harrogate. Nel finale sono previsti tre giri su quello che sarà il circuito conclusivo anche tra gli elite e che i corridori della categoria hanno già imparato a conoscere nelle cronometro ...

Mazda : attesa per la Presentazione del primo veicolo elettrico di serie al Salone di Tokyo : La kermesse giapponese è il palcoscenico scelto da Mazda per mostrare al pubblico il suo primo veicolo puramente elettrico...