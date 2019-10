Premio Nobel Letteratura 2019 | dopo gli scandali sessuali il 10 ottobre saranno conferiti

Martello (sindaco Lampedusa) : “Premio Nobel per la pace a Lampedusa? Fuori dall’Italia si accorgono di quanto è importante la nostra funzione in Italia meno” : Migranti, Martello (sindaco Lampedusa): “Premio Nobel per la pace a Lampedusa? Fuori dall’Italia si accorgono di quanto è importante la nostra funzione in Italia meno. Col nuovo governo qualcosa è cambiato. Con il ministero ci sentiamo quasi ogni giorno, ora ci prende in considerazione e ci chiama ogni qual volta c’è uno sbarco. C’è un segnale positivo ma l’Italia dovrebbe farsi sentire ancora di più in Europa. L’accordo di Malta non mi soddisfa ...

Meghan e Harry - le prime foto del piccolo Archie : in Sudafrica col Premio Nobel Tutu : Ritratti in primo piano e scena conquistata per il piccolo Archie nel viaggio di Harry e Meghan in Sudafrica, il primo in rappresentanza di casa Windsor come famiglia per il duca e la duchessa di...

«Radioactive» - Rosamund Pike è il Premio Nobel Marie Curie : Nuovo ruolo femminile forte per Rosamund Pike, che aggiunge alla sua galleria di ritratti anche la scienziata Marie Curie a cui si deve la scoperta della radioattività. Di qui Radioactive come titolo, della pellicola di cui Working Title ha appena rilasciato il teaser trailer, presentato al Toronto Film Festival 2019. L’attrice, che dopo il successo di Gone Girl – L’amore bugiardo, ha collezionato in questi cinque anni ...

«Radioactive» : Rosamund Pike è il Premio Nobel Marie Curie : Nuovo ruolo femminile forte per Rosamund Pike, che aggiunge alla sua galleria di ritratti anche la scienziata Marie Curie a cui si deve la scoperta della radioattività. Di qui Radioactive come titolo, della pellicola di cui Working Title ha appena rilasciato il teaser trailer, presentato al Toronto Film Festival 2019. L’attrice, che dopo il successo di Gone Girl – L’amore bugiardo, ha collezionato in questi cinque anni ...

IgNobel all’Italia : Premio allo studio che certifica la pizza «salvavita» : L’Italia nella categoria Medicina vince l’edizione 2019 del riconoscimento alle ricerche «che fanno ridere e riflettere» per «aver fornito l’evidenza che la pizza può proteggere da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia». Sul podio un team composto anche dall’Istituto Mario Negri di Milano

Quest’anno il Premio Nobel potrebbe andare a degli italiani : tutti i dettagli degli Ig Nobel 2019 : Tra pochissime ore si alzerà il sipario sugli Ig Nobel 2019, i premi che vengono assegnati a chi adopera forme di scienza improbabile e chi compie ricerche capaci di far “ridere, ma riflettere”, così come preannunciano gli organizzatori dell’evento, redattori della rivista “Annals of Improbable Research“. La cerimonia è stata finanziata da associazioni di Fantascienza e degli studenti di Fisica dell’Università ...

Addio a Kary Banks Mullis - Premio Nobel per la chimica nel 1993 : Scomparso, all’età di 75 anni Kary Banks Mullis, Premio Nobel per la chimica nel 1993 per la scoperta della PCR, Polymerase Chain Reaction: è morto nella sua casa di Newport Beach, in California. L’annuncio è stato dato alla stampa dalla moglie Nancy Cosgrove. Il biochimico ha scoperto il metodo della reazione a catena della polimerasi, per ottenere elevate quantità di DNA partendo da piccole quantità iniziali: consente ...

Addio a Toni Morrison : le frasi più belle della scrittrice Premio Nobel : "Liberarsi è una cosa, rivendicare la proprietà di quell'io liberato è un’altra": Toni Morrison ha sempre creduto nella profonda verità di queste parole, trasformandole nel filo rosso che collega tutti i suoi romanzi più famosi. Prima donna afroamericana a vincere il Nobel per la letteratura, la Morrison ha sempre parlato contro il razzismo, la discriminazione e la violenza, in ogni sua forma: ecco alcune frasi che ce lo ricordano.Continua a ...

È morta la scrittrice Premio Nobel Toni Morrison : Toni Morrison (foto: David Levenson/Getty Images) Toni Morrison, la prima donna di colore a ricevere il premio Nobel per la letteratura, è morta. La notizia è stata diffusa dalla sua casa editrice, Alfred A.Knopf, che ha specificato che Morrison è deceduta all’ospedale Montefiore Medical Centre, a New York, lunedì notte. La scrittrice aveva 88 anni e da tempo era su una sedia a rotelle. Morrison, il cui vero nome era Chloe Ardelia Wofford, ...

Morta Toni Morrison - Premio Nobel per la Letteratura : La schiavitù era incisa nella sua storia familiare e Toni Morrison, Morta a 88 anni, l'ha resa il tema cardine degli 11 romanzi che l'hanno eletta a figura di spicco nella scrittura afroamericana, tanto da farne la prima a vincere il Nobel per la Letteratura. Con la prosa bruciante di classici come 'Canto di Salomone' (1982) e il vincitore del Premio Pulitzer 'Amore' (1987), Morrison ha esplorato le storie dei neri dalle piantagioni all'America ...

È morta la scrittrice Toni Morrison - Premio Nobel per la letteratura : RÈ morta la scrittrice Toni Morrison, premio Nobel per la letteratura. A darne notizia è stato il suo editor, Knopf. Morrison. La scrittrice aveva 88 anni e il suo vero nome era Chloe Ardelia Wofford, nata in Ohio nel 1931 e discendente di una famiglia che visse il dramma dello schiavismo.La causa della morte è per ora sconosciuta: la famiglia ha voluto far sapere che “sebbene la sua scomparsa sia tremenda, siamo grati ...

Morta la scrittrice Toni Morrison - Premio Nobel per la letteratura : È Morta Toni Morrison, scrittrice statunitense afroamericana vincitrice del premio Nobel per la letteratura nel 1993. Aveva ottantotto anni. Considerata tra i massimi rappresentanti della narrativa afroamericana degli ultimi cinquanta anni, il suo romanzo più conosciuto è Amatissima, grazie al quale ha vinto il premio Pulitzer nel 1988.Continua a leggere

A 88 anni è morta Toni Morrison - Premio Nobel nel 1993 : Ad 88 anni si è spenta la scrittrice americana, Toni Morrison. premio Nobel per la letteratura nel 1993 (prima

È morta la scrittrice Premio Nobel Toni Morrison : Toni Morrison (foto: David Levenson/Getty Images) Toni Morrison, la prima donna di colore a ricevere il premio Nobel per la letteratura, è morta. La notizia è stata diffusa dalla sua casa editrice, Alfred A.Knopf, che ha specificato che Morrison è deceduta all’ospedale Montefiore Medical Centre, a New York, lunedì notte. La scrittrice aveva 88 anni e da tempo era su una sedia a rotelle. Morrison, il cui vero nome era Chloe Ardelia Wofford, ...