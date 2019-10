Pisa | gli strumenti impazzirono per la radioattività | tre giorni dopo la Russia parlò di

Pisa. A Palazzo Gambacorti arrivano gli amministratori del Comune di Asti : Lunedì mattina in sala delle Baleari il Sindaco di Pisa Michele Conti, insieme agli assessori Gianna Gambaccini, Giovanna Bonanno e

Cagliari-Verona - le pagelle di CalcioWeb : Pisacane goffo e sfortunato [FOTO] : Cagliari-Verona, le pagelle di CalcioWeb – Uno scontro diretto, a guardare obiettivi ed organici, non però a guardare la classifica. I sardi sono in alto, dopo lo sprint delle ultime gare susseguito ad un inizio negativo. La vittoria di Napoli ha portato molto entusiasmo, ma di fronte c’è la neo promossa Verona di Juric, che contro l’Udinese nell’ultimo match ha dovuto fare i conti con un super Musso. La gara è ...

Napoli-Cagliari - le pagelle di CalcioWeb : Castro entra e decide il match - Pisacane un muro [FOTO] : Napoli-Cagliari, LE pagelle DI CalcioWeb – Clamorosa sconfitta del Napoli al San Paolo contro il Cagliari. decide un gol di Castro all’87’. Partita stregata per i partenopei, che non riescono a superare il muro eretto dalla squadra di Maran. Bene, in particolare, Olsen e Pisacane, oltre all’uomo del match Castro. Male Koulibaly, espulso per proteste. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY. Napoli-Cagliari, ...

Arrestato a Pisa un uomo che ha venduto le sue due figlie per darle in sposa : Aveva denunciato il rapimento di tre figlie di 21, 19 e 8 anni, ma è stato Arrestato per maltrattamenti, calunnia, sequestro di persona continuato e costrizione e induzione a contrarre matrimonio. Un uomo di 51 anni, di etnia rom e residente in un campo nomadi alle porte di Pisa, da anni puniva le due figlie di 21 e 19 anni, picchiandole e vessandole psicologicamente, perché le considerava troppo ribelli. Entrambe avevano scelto in modo autonomo ...

Segrega e vende per le nozze le due figlie |La polizia arresta un bosniaco a Pisa : L'uomo, di etnia rom, sottometteva le figlie perché erano innamorate di uomini diversi dai due cugini da lui prescelti come loro mariti. Contestato il reato di induzione al matrimonio.

Pisa : vende le figlie per le nozze con i cugini - arrestato : Un cittadino bosniaco di etnia rom è stato arrestato a Pisa con l'accusa di aver picchiato, maltrattato e segregato in maniera reiterata le due figlie, una delle quali da poco maggiorenne: la loro colpa sarebbe stata quella di avere dei fidanzati diversi da quelli prescelti per loro dal genitore.Le ragazze secondo i desiderata del padre avrebbero dovuto sposarsi con due cugini alle cui famiglie l’uomo le aveva già vendute in cambio di denaro. ...

Pisa - rom vende le figlie per le nozze dopo averle picchiate : primo arresto per codice rosso. Le aveva già fidanzate con dei cugini : Un uomo, bosniaco di etnia rom, è stato arrestato dalla polizia di Pisa in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché avrebbe picchiato, maltrattato e...

Vende figlie per nozze : arrestato grazie a Codice Rosso/ Pisa - primo caso in Italia : Picchia, maltratta e Vende le due figlie per nozze: padre bosniaco arrestato a Pisa per induzione al matrimonio, reato introdotto dal Codice Rosso.

Pisa - vende figlie per nozze : arrestato : 9.27 Un uomo, bosniaco di etnia rom, è stato arrestato dalla polizia di Pisa in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver picchiato, maltrattato e segregato le due figlie, fidanzate con uomini diversi dai cugini da lui prescelti e ai quali le aveva già vendute in cambio di denaro. Per il reato di induzione al matrimonio, introdotto dal cosiddetto Codice Rosso, si tratta -spiegano gli inquirenti- ella prima ordinanza ...

Pisa - picchia e segrega le figlie che non volevano sposare i cugini a cui le aveva vendute : Un cittadino bosniaco di etnia rom è stato arrestato a Pisa con l'accusa di aver picchiato, maltrattato e segregato in maniera reiterata le due figlie, una delle quali da poco maggiorenne: la loro colpa sarebbe stata quella di avere dei fidanzati diversi da quelli prescelti per loro dal genitore.Le due ragazze secondo i desiderata del padre avrebbero dovuto fidanzarsi con due cugini alle cui famiglie l’uomo le aveva già vendute in cambio di ...

Pisa - vende figlie per nozze e al loro rifiuto le picchia : arrestato : Un uomo, bosniaco di etnia rom, è stato arrestato dalla polizia di Pisa perché avrebbe picchiato, maltrattato e segregato le sue due figlie. Il motivo: le ragazze si erano fidanzate con uomini diversi dai cugini che erano stati scelti dal padre e a cui l’uomo aveva già venduto le figlie in cambio di denaro. Questa è la prima ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita in Italia per il reato di induzione al matrimonio, introdotto dal ...

Pisa - aveva venduto le figlie per matrimonio : primo arresto per Codice rosso : Avrebbe picchiato, maltrattato e segregato le due figlie fidanzate con uomini diversi dai cugini da lui prescelti e a cui le aveva già vendute in cambio di denaro. Per questo un uomo è stato arrestato dalla polizia di Pisa per il reato di induzione al matrimonio, introdotto dal cosiddetto Codice rosso. Si tratta – è stato spiegato dagli inquirenti – della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita in Italia. L’uomo, ...

Pisa - picchia le figlie - le umilia e le vende in cambio di denaro : arrestato papà orco : È stata eseguita la prima ordinanza di custodia cautelare in carcere in carcere per il reato di induzione al matrimonio, previsto dal cosiddetto Codice Rosso: un uomo bosniaco di etnia rom è stato arrestato a Pisa dalla Polizia per aver picchiato, maltrattato e segregato le due figlie, una delle quali poco più che maggiorenne, che frequentavano fidanzati diversi da quelli a cui lui stesso le aveva vendute in cambio di denaro.Continua a leggere

Segrega e vende per le nozze le due figlieLa polizia arresta un bosniaco a Pisa : L'uomo, di etnia rom, sottometteva le figlie perché erano innamorate di uomini diversi dai due cugini da lui prescelti come loro mariti. Contestato il reato di induzione al matrimonio.