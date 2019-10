Picchiato e vessato per anni | arrestata la moglie e la figlia dopo le lesioni e i

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Che in quella famiglia ci fosse qualcosa che non andava i carabinieri lo avevano capito e compreso anche cosa potesse essere hanno deciso di indagare a fondo, con discrezione, perché far emergere la verità era difficile. Così, per salvarlo da un incubo durato decenni, i militari hanno avvicinato un anziano bresciano in borghese, più volte, indagando e osservando con estrema cautela; lo scopo era quello di raccogliere tutti gli elementi possibili che potessero aiutarli nelle indagini che si sono concluse con l’arresto dellae la denuncia della. Da almeno trent’, infatti, il malcapitato 83enne subiva violenze fisiche e psicologiche, con continue vessazioni da parte della, 81, e della, 51, nubile e residente in casa con i genitori. I maltrattamenti andavano avanti da, ma in tempi recenti le botte erano diventate più dure e pesanti, ...