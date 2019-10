Peugeot 208 - Al volante della Puretech 130 Eat8

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Non vuole passare inosservata, la nuova208: lo suggeriscono i suoi "canini" luminosi, che fanno da luci diurne, e la fascia nera a tutta larghezza presente in coda. Sono due degli elementi stilistici preponderanti del modello, erede dalla 205 del 1983 nonché ultima evoluzione delle compatte del Leone, vendute in oltre 22 milioni di unità. Per quanto riguarda i propulsori sin dal lancio, saranno disponibili tre differenti alimentazioni: benzina, diesel ed elettrica (EV vi parleremo nelle prossime ore), con potenze da 75 a 136 CV. Cinque gli allestimenti: Like, Active, Allure, GT Line e GT, con gli ultimi due dotati di proiettori full Led. I prezzi oscillano dai 14.950 euroversione entry-level agli oltre 38.000EV: la commercializzazione inizierà a novembre. Comoda... Lunga quattro metri e cinque centimetri, la 208 è costruita sulla piattaforma ...

