Pernigotti | azienda punta a tenere in piedi stabilimento | previsti 25 esuberi

Pernigotti : sfuma l'accordo fra proprietà turca e Spes - in bilico il futuro dell'azienda : Salta la trattativa per il salvataggio della Pernigotti, l'azienda di Novi Ligure (Alessandria) chiusa dallo scorso novembre. A pochi giorni dalla scadenza fissata per la firma del contratto, prevista per il prossimo 30 settembre, il gruppo turco Toksoz proprietario dello storico marchio dolciario ha fatto sapere alla cooperativa torinese Spes di voler recedere dal preliminare stipulato ai primi di agosto, che avrebbe dovuto rilanciare la ...