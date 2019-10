“Per diventare…” Gelo a ‘La vita in diretta’ Alberto Matano sbaglia parola e la

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) La nuova edizione de Lain diretta è condotta da Lorella Cuccarini e. I due occupano il palinsesto pomeridiano rivoluzionato della prima rete Rai rispetto allo scorso anno, quando a condurre il programma di intrattenimento c’erano Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Nella puntata andata in onda il primo ottobre sono stati tanti gli ospiti de Lain diretta: il ballerino urbinate malato di sclerosi multipla Ivan Cottini, che ha ballato e raccontato la sua storia.Anche Gigliola Cinguetti è stata ospite del programma Rai per raccontarsi attraverso la sua carriera e alcuni aneddoti. ”Lami ha sempre fatto paura, mi fa ancora paura, ma sono coraggiosa, quindi affronto la mia paura”. Quella timidezza l’ha spinta a cercare momenti di rottura di quella “prigione” che la chiudeva. Le serviva un’emozione forte, qualcosa di eccezione. ”La musica è stata questo per ...

forumJuventus : [GdS] L'analisi di Banca IMI: Juve, debito sostenibile: aumento di capitale per affermarsi top mondiale e nuovi col… - SchwoarzMola : @TheExtremista ché poi è rilevante in sé il problema: pensa, il ragazzo deve aspettare i 18 anni per diventare ital… - gieffeci71 : RT @IAmJamesTheBond: Per supportare lo Ius Soli, continuano a far vedere in TV i figli degli immigrati che reclamano la cittadinanza, quand… -