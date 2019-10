Pensioni ultime notizie | Quota 100 e Def | Barbagallo “c’è delusione”

Pensioni ultime notizie : Calenda “Via Quota 100 per ridistribuire risorse” : Pensioni ultime notizie: Calenda “Via Quota 100 per ridistribuire risorse” Carlo Calenda è totalmente contrario a Quota 100 e pensa che i soldi investiti sulla misura di pensione anticipata debbano in realtà essere reinvestiti altrove. Il punto, per il leader di Siamo europei, è la discontinuità dell’attuale governo con quello precedente, che può essere attuata solo negando le principali misure prese, tra cui, per l’appunto Quota ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - nuove regole governo M5S-Pd : Pensioni ultime notizie: Quota 100, nuove regole governo M5S-Pd Nella Manovra 2020 ci sarà spazio anche per alcune misure previdenziali. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio le novità previste dal governo M5S-Pd su Quota 100, i ritocchi che si hanno in mente di fare e gli interventi correttivi o normativi che si vogliono introdurre. Nella Legge di Bilancio spazio alla lotta contro l’evasione fiscale e agli strumenti di ...

Pensioni ultime notizie : “necessità riformare Legge Fornero” - parla Landini : Pensioni ultime notizie: “necessità riformare Legge Fornero”, parla Landini Torna sul tema delle Pensioni il segretario generale della Cgil Maurizio Landini: il superamento della Legge Fornero passa anche dall’introduzione di una pensione di garanzia. Pensioni ultime notizie: verso un assegno di garanzia? “Noi stiamo chiedendo che nel riformare la Legge Fornero in modo serio si costituisca la condizione di una pensione di garanzia” ha ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - risparmi fino a 1.7 mld. Come spenderli : Pensioni ultime notizie: Quota 100, risparmi fino a 1.7 mld. Come spenderli Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano i risparmi generati da Quota 100, in base ai dati dell’Osservatorio Inps aggiornati a metà settembre e studiati dal Sole 24 Ore. Dalla nuova misura di pensione anticipata si attende pertanto un risparmio di circa 1,767 miliardi di euro: si tratta di una somma che supera le aspettative iniziali diffuse dal premier Conte ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 e Fornero - manifestazione di FI : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e Fornero, manifestazione di FI Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano l’incontro indetto da Forza Italia sabato prossimo a Milano sul tema previdenziale. Il titolo è già emblematico: “Giù le mani dalle Pensioni”, si parlerà di Quota 100, della Legge Fornero, ma anche delle intenzioni di Forza Italia se fosse al governo con la coalizione di centrodestra, dal rialzo delle Pensioni minime a 13.000 euro ...

Pensioni ultime notizie : Damiano “Quota 100 va tenuta” : Pensioni ultime notizie: Damiano “Quota 100 va tenuta” Quota 100 va tenuta, mentre lo Sblocca Cantieri dovrà essere smantellato. A parlare è Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro ed ex presidente della Commissione Lavoro alla Camera, che è sempre intervenuto in prima persona sul tema previdenziale, cercando di agevolare soprattutto le persone più svantaggiate. In un’intervista a Il Dubbio, Damiano ha commentato le linee guida del nuovo ...

Pensioni ultime notizie : deroga Legge Fornero in Sicilia. A chi spetta : Pensioni ultime notizie: deroga Legge Fornero in Sicilia. A chi spetta Pensioni ultime notizie: nella Regione Sicilia c’è un esercito di pensionati che sta andando uscendo dal mondo del lavoro con requisiti ante-Fornero e non usufruendo della nuova misura di pensione anticipata Quota 100. Si tratta di una via d’uscita più che generosa rispetto alla Quota 100 con i suoi requisiti più stringenti (in particolare quello contributivo). Dal 1° ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Conte conferma con Opzione Donna : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Conte conferma con Opzione Donna Sulle Pensioni ultime notizie riportano le affermazioni del premier Giuseppe Conte proferite al Teatro Apollo di Lecce, in occasione della VI edizione delle Giornate del Lavoro indette dalla Cgil. Qui Conte, davanti al segretario del sindacato Maurizio Landini, ha esternato alcune precisazioni e dato qualche novità importante in materia previdenziale, che ha riguardato in ...

Pensioni ultime notizie : Riforma Fornero - Landini “va cambiata” : Pensioni ultime notizie: Riforma Fornero, Landini “va cambiata” In vista della prossima Legge di Bilancio il governo pone come priorità il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti; dal segretario generale della Cgil Landini si chiede che l’iniziativa si allarghi ai pensionati. Pensioni ultime notizie: taglio delle tasse solo per i dipendenti? “Il paese ha un problema di precariato ed ha un problema di potere di ...

Pensioni ultime notizie : cuneo fiscale 36mila € - Landini chiede di ampliare : Pensioni ultime notizie: cuneo fiscale 36mila €, Landini chiede di ampliare Sul fronte Pensioni ultime notizie vertono sul taglio del cuneo fiscale, finalizzato a incrementare il salario netto nelle buste paga dei lavoratori dipendenti. Questa sarà una delle principali due misure (l’altra è lo stop all’aumento Iva) che rientreranno nella prossima Legge di Bilancio. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico avrebbero dunque intenzione di ...

Pensioni ultime notizie : “in tv è tornata a ridere la Fornero” Salvini attacca : Pensioni ultime notizie: “in tv è tornata a ridere la Fornero” Salvini attacca Prosegue la campagna elettorale di Matteo Salvini, passato durante una settimana di agosto dalla carica di vicepremier e ministro dell’Interno a quella di “capo” dell’opposizione. Il pensiero fisso batte sempre là: in difesa di Quota 100, contro Elsa Fornero e la sua legge, e ovviamente contro la nuova alleanza M5S-PD. Il leader della Lega è convinto che il nuovo ...

Pensioni ultime notizie : crollo domande Quota 100 - risparmi per 4 miliardi : Pensioni ultime notizie: crollo domande Quota 100, risparmi per 4 miliardi Le domande di Quota 100 sono sotto le attese e questo si ripete già da un bel po’. Buon per il Paese, perché potrà impiegare le risorse non spese e investirle su altro. Ma che sprofondassero nessuno se lo aspettava. Il crollo delle domande c’è stato ed è per certi versi inspiegabile, visto che non va nemmeno correlato alla crisi di governo e all’istituzione del nuovo ...

Pensioni ultime notizie : Salvini “ritorno Fornero? Chiediamo agli italiani” : Pensioni ultime notizie: Salvini “ritorno Fornero? Chiediamo agli italiani” Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le nuove dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini a proposito di quello che potrebbe fare il nuovo esecutivo sul tema previdenziale. Il grande timore – e quello che ha più presa sugli italiani – è certamente il ritorno alla Legge Fornero e la cancellazione di Quota 100. Ma se sotto quest’ultimo aspetto, al massimo, ...

Pensioni ultime notizie : allerta sindacati prima di domanda Quota 100 : Pensioni ultime notizie: allerta sindacati prima di domanda Quota 100 Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano l’allerta dei sindacati sul destino di Quota 100 e sui potenziali correttivi che il nuovo esecutivo potrebbe adottare sulla misura di pensione anticipata. È praticamente esclusa una cancellazione, ma le modifiche e le variazioni potrebbero essere di entità importante e i sindacati lanciano l’allerta – rivolta a tutti quelli che ...