Pensioni | Renzi | ‘Su Q100 spero che il governo ci ripensi’

Pensioni - Quota 100 : Salvini difende la misura e attacca il partito di Renzi : "Oggi dai Renziani parte l'attacco al partito Democratico contro cinque miliardi di tasse della manovra economica. E cosa propone il partito di Renzi? Di abolire Quota 100 e di tornare alla Legge Fornero", lo ha dichiarato il Segretario federale della Lega Matteo Salvini difendendo ancora la misura, volta a garantire maggiore flessibilità in uscita e aggiungendo che la Lega sarà pronta a fare le barricate in Parlamento. Oltre 184mila domande ...

Pensioni - Renzi : 'Quota 100 un autogol per il bilancio del Paese' : Cresce l’attesa per il varo della nuova legge di bilancio, che dovrebbe contenere anche diversi interventi sulle Pensioni, a partire dalla conferma della prosecuzione delle misure sperimentali di Quota 100 e Opzione donna, come ha già assicurato più volte il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Insieme al reddito di cittadinanza, sarà confermata anche la pensione di cittadinanza. Tuttavia rimangono le diversità di vedute nella maggioranza ...

Pensioni - Landini : “Necessità di una vera riforma della Fornero. Opinione di Renzi? Nostra sede di discussione è il tavolo con il governo” : “Le priorità sono gli investimenti per creare lavoro, serve una riforma fiscale partendo dalla riduzione del carico su lavoratori e pensionati e poi c’è il tema del rinnovo dei contratti e chiediamo su questo la defiscalizzazione degli aumenti. C’è poi la necessità di andare avanti su una vera riforma della Fornero“. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, affronta i temi della prossima legge di bilancio, ma ...

Pensioni : Q100 - Renzi contrario : 'Fosse per me la eliminerei' : "Io se fossi ministro dell'Economia eliminerei Quota 100 ma ci atterremo a quello che farà il Governo", lo ha spiegato il senatore di Italia Viva Matteo Renzi dopo aver appreso la volontà del nuovo esecutivo giallo-rosso di confermare il sistema delle quote voluto dalla Lega nella prossima Legge di Stabilità fino al termine della sperimentazione prevista per il 2021. Renzi contrario a Quota 100 "Non saremo i pierini del Governo ma cercheremo di ...

Pensioni - Renzi (Italia Viva) : ‘Eliminerei Quota 100’ : La riforma delle Pensioni continua a tenere banco nel dibattito politico, economico e sindacale in vista della nuova manovra finanziaria che si appresta a varare il governo giallorosso. Ad accendere la discussione sulla questione previdenziale è in particolare la Quota 100, la nuova soluzione che consente l’uscita anticipata dal lavoro e l’accesso al trattamento previdenziale a 62 anni con 38 anni di anzianità contributiva. Anche nella ...